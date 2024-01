ULTIM’ORA – De Laurentiis ha visto Conte: svelata la risposta del tecnico al Napoli

Conte e De Laurentiis si sono incontrati nuovamente, il presidente è convinto che è l’uomo giusto per il Napoli: la risposta è stupefacente

Dopo l’esonero di Garcia il nome che più ha fatto sognare i tifosi del Napoli è stato Antonio Conte. L’ex allenatore della Juventus he declinato al tempo la proposta del presidente azzurro poiché non preferisce partire a stagione in corso. Si è poi virato su Mazzarri, che però ha accettato un contratto di soli sette mesi. Quindi è assolutamente ipotizzabile che la prossima estate ci sarà un nuovo allenatore sulla panchina del Napoli.

La società è quindi alla ricerca di un allenatore giusto sul quale ripartire in estate. L’uomo giusto al quale affidare la rinascita dopo una stagione, quella in corso, che non ha per niente accontentato i tifosi.

Conte – Napoli, le ultime sull’allenatore del futuro

Come prossimo allenatore azzurro il nome di Conte è ancora uno di quelli più in voga. Al fianco di nomi come Palladino, Italiano e Thiago Motta, sorprese di questo campionato di Serie A.

Il presidente De Laurentiis è ancora convinto che sia l’uomo giusto per tornare ad essere competitivo, Conte è il suo pallino. Questa sera Michele Criscitiello a Sportitalia ha fornito alcune news sulla trattativa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

De Laurentiis e Conte si incontrano per la seconda volta: la risposta dell’allenatore

La notizia principale è la seguente: “Antonio Conte ha incontrato negli scorsi giorni il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis”, spiega Criscitiello a Sportitalia.

La risposta dell’allenatore non si è fatta attendere: “Il presidente preme, quindi Conte ha accettato il secondo incontro per cortesia verso la piazza partenopea. Conte ha preso tempo, non ha declinato; dicendo “ci aggiorniamo”, questo perché non è convinto al cento per cento del progetto Napoli”.

Al momento infatti, secondo Criscitiello, la favorita nella corsa ad Antonio Conte è il Milan. “Sullo sfondo c’è l’idea di ritornare a Milano. Moncada e Ibra lo hanno individuato come possibile allenatore per il Milan, Furlani invece spinge per Thiago Motta. La priorità di Conte è il Milan, a gennaio o febbraio si incontrerà con la proprietà rossonera, specialmente con Furlani”.

La sensazione è quella che si avrà un quadro più chiaro della situazione nei prossimi mesi, in particolare verso febbraio o marzo. Ciò che è certo è che il patron azzurro ha una preferenza assoluta, ovvero Antonio Conte.