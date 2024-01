Non solo Samardzic, Napoli scatenato: “Forcing in corso per chiudere un altro acquisto”

Il Napoli in queste ore sta forzando la mano sul mercato per regalare a Walter Mazzarri, quanto prima, i rinforzi richiesti. Avanti tutta per Lazar Samardzic, ma c’è un altro nome che è fortemente caldeggiato dalla dirigenza partenopea in queste ore.

Lazar Samardzic è ił nome su cui il Napoli sta puntando forte in queste ore. Va avanti la trattativa tra le parti che, stando agli ultimi aggiornamenti a riguardo, sarebbe ormai ai dettagli finali. Il centrocampista dell’Udinese sarebbe molto vicino alla corte di Walter Mazzarri, che sembra aver individuato in lui l’erede di Eljif Elmas (che si è accasato al Lipsia, ndr).

In attesa che la situazione possa sbloccarsi in via definitiva, ecco che gli azzurri si ritrovano a spingere forte per un altro obiettivo. Il reparto in questione, nel medesimo caso, è la difesa, con il profilo di Radu Dragusin che sembra essere quello prediletto dal club del presidente Aurelio De Laurentiis. Per il difensore ex Juventus, la corsa sembra essersi ristretta al Tottenham e, per l’appunto, al Napoli che in queste ore sta provando a forzare la mano per sorpassare in contropiede la compagine di Premier League. Ce la faranno gli azzurri a sbaragliare la concorrenza forte del club inglese? A quanto pare, il tentativo da parte dei campioni d’Italia in carica sembra essere più che concreto.

Calciomercato Napoli, Dragusin sempre più desiderato: l’aggiornamento

A fare il punto della situazione in merito agli ultimi sviluppi legati al calciomercato del Napoli è il portale tuttomercatoweb.com, che svela come gli azzurri siano forti su Radu Dragusin, calciatore che tra le fila del Genoa sta dimostrando tutto il suo valore. Il rendimento in questa prima parte di stagione gli è valsa l’attenzione di tanti club importanti, tra cui il Tottenham che sembrerebbe essere ancora in pole. Ma il Napoli sembrerebbe ce la stia mettendo tutta per complicare i piani degli Spurs.

Secondo quanto riportato dalla medesima fonte, in queste ore è in atto un forcing proprio del Napoli per provare a giocare in contropiede sugli Spurs e provare per forzare a chiudere l’affare che vedrebbe l’arrivo dell’ex Juve all’ombra del Vesuvio. Confermata, inoltre, la possibilità che nell’affare possa essere inserito anche il cartellino del difensore Leo Ostigard, per cui si è parlato proprio di un possibile ritorno al Marassi, sponda rossoblu. D’altronde, anche lo stesso agente del calciatore nelle scorse ore non ha chiuso la porta a un eventuale passaggio in azzurro, sintomo di come si tratti in realtà di una situazione da monitorare con attenzione.