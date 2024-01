Futuro Dragusin, parla Gilardino: il tecnico del Genoa lo ha ribadito in conferenza

Alberto Gilardino ha parlato della situazione di mercato relativa a Radu Dragusin, il difensore rossoblu che interessa a tante squadre

Difensore cercasi, sarebbe questo il messaggio da apporre all’ingresso del centro sportivo di Castel Volturno, forse da quest’estate. L’addio del sudcoreano Kim Min-Jae e i tanti infortuni stagionali del reparto arretrato, hanno fatto correre il Napoli ai ripari. La dirigenza partenopea è costantemente a lavoro per acquistare un difensore centrale giovane, di ottimi prospetti per il futuro, non troppo costoso e che dia sicuramente già delle garanzie. Tutte queste caratteristiche erano sicuramente racchiuse nel profilo di Kim che, dopo una stagione a livelli altissimi, è stato venduto al Bayern Monaco.

I nomi trattati da Aurelio De Laurentiis durante quest’estate erano stati diversi. Non è arrivato nessuno tra quelli visionati nei primi mesi del calciomercato estivo se non Natan. Il difensore brasiliano, arrivato dalla Red Bull Bragantino per 10 milioni, dopo un difficile periodo iniziale ha iniziato a mostrare alcune qualità che sono tanto piaciute ai tifosi del Napoli. Ancora acerbo ma con ottime prospettive per il futuro, il brasiliano oggi è certamente un punto fermo per la difesa partenopea. Natan però è infortunato per una lussazione alla spalla e ne avrà ancora almeno fino a metà febbraio.

A caccia di un difensore centrale

L’infortunio di Natan è molto serio, questa è una delle motivazioni che ha fatto scattare la dirigenza partenopea sul mercato in cerca di un difensore centrale. Uno dei giocatore che maggiormente è stato seguito in questi giorni è Radu Dragusin. Il difensore romeno del Genoa, durante questa stagione, ha dimostrato di essere già pronto al salto di qualità in una grande squadra. Due gol segnati, un assist e tante ottime prestazioni lo hanno reso un pilastro della squadra di Alberto Gilardino. Il prezzo fissato dal Genoa per il suo cartellino è di 30 milioni di euro. Dragusin piace tantissimo al Tottenham. Le attenzioni del difensore sono ricambiate, sognerebbe di giocare in Premier con gli Spurs.

Durante la conferenza stampa di oggi che precede la partita tra Genoa e Bologna, ad Alberto Gilardino sono stati chiesti aggiornamenti circa la situazione di mercato di Dragusin. Il tecnico del Genoa ha voluto ribadire come in questo momento Dragusin sia ancora un giocatore del Genoa. Lo stesso difensore romeno, come spiegato da Gilardino, è a conoscenza delle trattative di mercato che ci sono per lui ma, da grande professionista, è concentrato a far ancora bene per la squadra ligure.