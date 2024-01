Napoli, il sostituto di Juan Jesus arriva dalla Serie A: colpo a sorpresa

Il Napoli lo sta monitorando con grande attenzione, è una delle rivelazioni del campionato per questa stagione

Il calciomercato è aperto da poco più di 24 ore, il Napoli ha nel taccuino tanti nomi da poter studiare e trattare. La volontà del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis è quella di rinforzare la rosa facendo colpi sia a centrocampo che in difesa. Se per il reparto arretrato è arrivato Pasquale Mazzocchi, manca ormai soltanto l’ufficialità. Per il centrocampo potrebbe presto essere il momento di Lazar Samardzic. Una dirigenza quindi attiva e costantemente a lavoro per quanto riguarda questa sessione di mercato invernale.

Per l’esterno, ex Salernitana, De Laurentiis ha investito circa tre milioni di euro. Mazzocchi è stato preso per le ottime prestazioni fatte con i granata e per la sua duttilità nel ruolo. Il difensore può giocare infatti sia come esterno arretrato sia a sinistra che a destra, può essere buono per un cambio modulo nel caso di passaggio al 3-5-2 ed, in situazioni di estrema difficoltà numerica, può fare anche il centrale. Insomma un jolly della difesa che fa tanto comodo a Walter Mazzarri ed al suo Napoli. Intanto proprio per quel reparto i nuovi acquisti potrebbero non essere finiti.

Il Napoli segue la rivelazione del campionato

Se da dopo l’assenza, massiccia, di Kim Min-Jae trasferitosi al Bayern Monaco quest’estate, i problemi in difesa sono diventati tanti, il Napoli ha voglia di investire in quel reparto. Dopo l’arrivo di Mazzocchi, si cerca un altro centrale di difesa. Secondo quanto riportato dalla piattaforma Tutto Mercato Web, la dirigenza di Castel Volturno sta seguendo con grande attenzione Riccardo Calafiori, difensore del Bologna. La trattativa sarebbe però fattibile soltanto per l’estate in quanto potrebbe salutare Juan Jesus, in scadenza di contratto. Calafiori è stata, come confermato dal suo allenatore Thiago Motta, la rivelazione in difesa dell’anno.

Proveniente dalle giovanili della Roma, durante la passata stagione aveva giocato per il Basilea, in Svizzera. Molto vicino al Milan in estate che lo voleva come vice Theo Hernandez, alla fine è stato acquistato dal Bologna per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Con Thiago Motta ha cambiato posizione in campo diventando un centrale difensivo, affidabile a tutti gli effetti. Le sue ottime prestazioni in campionato hanno fatto salire il prezzo del cartellino a 15-20 milioni. Anche Spalletti ha ammesso di tenerlo d’occhio per una probabile convocazione all’Europeo che potrebbe far lievitare ancora di più il suo costo.

Di piede mancino, Il Napoli lo segue per la sua grande duttilità, rarità e affidabilità nel doppio ruolo. Con l’addio di Juan Jesus, Riccardo Calafiori potrebbe essere una pista concreta per gli azzurri.