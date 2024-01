Brutte notizie per il tecnico, il titolare si ferma per almeno un mese: salta Napoli-Salernitana

Da quest’oggi il Napoli ha ripreso la preparazione al Konami Center di Castel Volturno in vista della sfida contro il Torino di Juric.

Quest’oggi è iniziato il 2024 del Napoli, voglioso di lasciarsi alle spalle gli ultimi di mesi, senza dimenticare un 2023 che riecheggerà però per sempre nella mente dei calciatori e tifosi azzurri grazie al terzo scudetto.

Presso il Konami Center di Castel Volturno, i ragazzi allenati da Walter Mazzarri hanno ripreso le sedute d’allenamento in vista della trasferta di Torino, primo complicato appuntamento dell’anno nuovo, per un team che ha disperatamente bisogno di punti per non allontanarsi ulteriormente dal quarto posto.

Prima il Torino, poi il derby: un protagonista è infortunato

Intanto la società ha iniziato l’annunciata minirivoluzione di calciomercato, Pasquale Mazzocchi sarà il primo nuovo nome del 2024 azzurro, con le visite mediche per l’ormai ex Salernitana già fissate per domani a Villa Stuart.

Si passerà poi alla zona mediana, con Lazar Samardzic che pare vicinissimo per circa 25 milioni, gli stessi incassati per la cessione di Elmas al Lipsia, successivamente, almeno secondo le ultime indiscrezioni, la socieetà azzurra potrebbe poi fare un tentativo per Hojbjerg, qualora il Tottenham, proprietario del suo cartellino, aprisse al prestito con diritto di riscatto.

Infine per la difesa c’è il nodo Dragusin: l’ex Salernitana, attualmente al Genoa, sarebbe il prescelto da Walter Mazzarri per rimpolpare il varco centrale dinanzi alla porta difesa da Alex Meret. Sul rumeno c’è forte il Tottenham, che ad oggi pare avanti ai partenopei, pronti secondo le ultime news di mercato a giocarsi la carta Ostigard.

Tutti innesti quelli sopracitati, che Aurelio De Laurentiis vorrebbe regalare al proprio tecnico prima della trasferta di Torino, in modo da permettergli di lavorare con il definitivo blocco squadra il prima possibile. Post Torino, invece, seguira il derby campano contro la Salernitana, ex team proprio del sopracitato obiettivo Dragusin, che proprio quest’oggi, ha dovuto far fronte ad una pessima notizia.

Lorenzo Pirola ha accusato un infortunio nell’ultimo match contro l’Hellas Verona ed i test resi noti quest’oggi, non hanno dato esiti confortanti: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in data odierna Lorenzo Pirola si è sottoposto a indagini diagnostiche presso il Centro Polidiagnostico Check Up che hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ha già iniziato il suo programma fisioterapico”.

Uno stop con tempistiche medie, che terrà il difensore fuori dai ranghi per circa un mese e lo renderà quindi indisponibile anche per l’attesa sfida al Napoli.