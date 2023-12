“Distratto”: commento a sorpresa De Laurentiis, tirato in ballo anche il Napoli

Aurelio De Laurentiis è finito nel mirino delle critiche in seguito a quanto sta dimostrando il Napoli in questa stagione: da campione d’Italia in carica, la compagine partenopea non sta affatto rispettando le aspettative. Per questo, abbondano le critiche in merito all’operato ultimo del patron.

Il momento del Napoli è sotto agli occhi di tutti: il pareggio contro il Monza è l’ennesima delusione per la squadra di Walter Mazzarri, che vede allontanarsi sempre più la zona Champions, obiettivo che è divenuto ormai vitale, dando per assodato l’addio al sogno riconferma in campionato. Oltre alla squadra, a essere finito nel mirino delle critiche è stato il presidente Aurelio De Laurentiis: il numero uno azzurro ha fatto mea culpa in occasione del suo intervento dal ventre dello stadio Diego Armando Maradona, poco dopo il fischio finale del match contro il Monza di Raffaele Palladino.

Il numero uno partenopeo, in questi anni, è divenuto ormai centrale nelle politiche decisionali del club, tanto da divenirne il principale responsabile. E c’è chi, dagli Stati Uniti, cuore della sua attività da produttore cinematografico, parla di un De Laurentiis ormai “distratto” dalle attività legate alla sua SSC Napoli. Il commento, a tal riguardo, arriva proprio dal New York Times che, in uno speciale dedicato al fenomeno dei “cinepanettoni” ha parlato anche del presidente azzurro.

“De Laurentiis ‘distratto’ dal Napoli”: il commento del New York Times

Aurelio De Laurentiis si prende tutte le responsabilità di un momento delicato in casa Napoli: la classifica si presenta per certi versi anche impietosa, considerando che si tratta della squadra campione d’Italia in carica. E lo stesso presidente del Napoli è oggetto di uno speciale pubblicato dalla versione online del prestigioso New York Times, che ha parlato del diffuso fenomeno dei cinepanettoni.

In occasione dell’anniversario di Vacanze di Natale, film iconico degli anni 80 che quest’anno spegne ben quaranta candeline, il NYT ha scritto anche di chi è state alle spalle di decenni di cinepanettoni, ossia proprio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ormai punto di riferimento per la società partenopea ma anche per l’intero movimento calcistico italiano.