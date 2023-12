Nuovo centrocampista Napoli: pronta l’offerta da 20 milioni

Ci siamo, tra 3 giorni partirà il calciomercato di gennaio, una sessione che con ogni probabilità vedrà il Napoli protagonista.

Il pari con il Monza non ha fatto altro che confermarlo: il Napoli non è guarito e necessita maledettamente di interventi dal mercato.

Lo sa bene Aurelio De Laurentiis, che dopo aver annunciato almeno 3 o 4 acquisti, nel post gara di ieri si è assunto tutte le colpe del momento tragico dei campioni d’Italia in carica, ribadendo quanto nella sessione di riparazione la società non si farà trovare pronta.

Calciomercato di riparazione: all – in su un centrocampista

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre al difensore centrale, necessità primaria secondo Mazzarri, un altro nodo da sciogliere riguarderà il centrocampo.

Anguissa sarà infatti out un mese a causa della Coppa d’Africa, Elmas è stato ceduto, per questa motivazione, potrebbero essere due i possibili innesti. Tra questi Lazar Samardzic, valutato circa 20 milioni dall’Udinese, poco meno di quanto incassato per Elmas.

Piacciono inoltre anche Soumaré del Siviglia e soprattutto Hojbjerg del Tottenham, entrambe le operazioni, però, potrebbero chiudersi solamente nel caso in cui le due società aprissero alla possibilità del prestito con diritto di riscatto.

Infine, la rosea apre anche una parentesi per il ruolo di terzino: Mazzocchi resta in cima alla lista dei desideri, ma l’offerta da 1 milione e mezzo non soddisfa la Salernitana, che ne chiede 5, per questa motivazione, nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo, si opterebbe per Faraoni, in uscita dal Verona, operazione dai costi molto contenuti.