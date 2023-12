Palladino futuro allenatore del Napoli? L’assist a De Laurentiis non passa inosservato

Sembrerebbe essere chiaro il messaggio lanciato in conferenza da Raffaele Palladino ad Aurelio De Laurentiis

Poche ore al fischio iniziale di Napoli-Monza. Lo stadio Diego Armando Maradona sta iniziando a riempirsi in vista dell’ultimo match dell’anno. Sarà tutto esaurito a Fuorigrotta dove sono previsti circa 50 mila tifosi del Napoli che non vorranno mancare l’occasione di salutare la squadra nell’ultima partita dell’anno dello scudetto.

Proprio il Monza è nel destino del Napoli. La squadra brianzola, da oltre un anno è allenata da Raffaele Palladino, tecnico napoletano. Durante la conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico dei biancorossi non ha mancato l’occasione di lanciare un messaggio “criptato” ad Aurelio De Laurentiis.

Palladino si candida per la panchina azzurra

Raffaele Palladino ha spiegato, durante la conferenza stampa, che sarà molto emozionato per questa partita. Sarà infatti la prima volta che Palladino guiderà il suo monza contro il Napoli nella sua città di nascita. “Sono un figlio di Napoli, il mio cuore è lì”, così aveva detto il tecnico dei brianzoli. Tutto lasciava intendere ad una probabile candidatura per prendere le redini della panchina azzurra.

SportMediaset rivela poi come l’interesse di Aurelio De Laurentiis verso Raffaele Palladino non sia mai stato nascosto. L’allenatore del Monza rappresenta il perfetto identikit del post-Mazzarri. Tecnico giovane, con ottime idee di gioco ed in rampa di lancio nel calcio italiano. Bisognerà capire se sarà proprio lui a guidare gli azzurri durante la prossima stagione. Anche il Milan è interessato e sta monitorando la situazione. Qualora arrivasse una doppia offerta a Palladino, la risposta sarebbe scontata e il tecnico seguirà chiaramente il suo cuore coronando il sogno di allenare il Napoli.