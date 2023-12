Infortunio Meret, svelate le condizioni: “Sensazioni negative”

Il Napoli pareggia 0-0 contro il Monza e deve ringraziare Alex Meret per il rigore parato: poi il portiere è uscito per infortunio.

Il numero 1 azzurro è stato protagonista in positivo della sfida del ‘Maradona’ e ha regalato una consolazione magrissima al popolo azzurro, accorso allo stadio per assistere all’ultima partita del 2023.

Meret out per infortunio: le sue condizioni

Dopo aver parato il rigore a Pessina e aver salvato il Napoli dall’ennesima sconfitta, Alex Meret ha chiesto il cambio alla panchina. Al suo posto è entrato Nikita Contini, all’esordio assoluto in questa stagione, perché anche Pierluigi Gollini ha dovuto dare forfait a pochi minuti dalla partita per un problema alla caviglia.

Nel post partita, lo stesso Meret a DAZN ha parlato delle sue condizioni e ha svelato di aver sentito dolore e ha chiesto il cambio.

“Qualche minuto prima ho sentito dolore al flessore, ho provato a rimanere in campo ma non c’è l’ho fatta. Contento del rigore parato, anche se in generale potevamo fare meglio. È un peccato per questo pareggio. Alla fine il rigore è questione di attimi, sapevo di poterlo parare. Mi dispiace per l’infortunio: le sensazioni non sono positive. Dico ai tifosi di starci vicino in questo momento difficile. Oggi abbiamo fatto di tutto per cercare di vincere, e sicuramente un momento no per noi. Ma in questo periodo dobbiamo essere uniti, speriamo di riprenderci in queste partite”.

Il Napoli, poi, con una nota ufficiale sui propri canali ha ribadito l’entità dell’infortunio di Meret: “Alex Meret è uscito al minuto 74 di Napoli – Monza per un risentimento alla coscia sinistra“.