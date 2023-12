Calciomercato Napoli, sfida aperta alla Juve: affare da 35 milioni

Un nuovo nome per il calciomercato del Napoli che si fa sempre più interessante e ricco di possibili affari

Aurelio De Laurentiis e la dirigenza partenopea sono continuamente a lavoro per portare nuovi talenti a Napoli. La finestra dei trasferimenti invernale aprirà i battenti tra meno di una settimana. Sono già tanti i club che cominciano a trattare per quanto riguarda alcuni possibili affari di mercato.

Nonostante non sia ancora formalmente aperta, il Napoli ha già fatto alcune trattative per il calciomercato di gennaio. Subito venduto Elif Elmas, talento macedone passato ufficialmente ai tedeschi del Lipsia per 25 milioni di euro. Anche Alessandro Zanoli potrebbe presto salutare i suoi compagni del Napoli per raggiungere in prestito Alberto Gilardino al Genoa.

Corsa a due con la Juventus per un giovane talento

Tanti sono i nomi che, negli ultimi giorni, sono usciti fuori dal taccuino della dirigenza partenopea. Da alcuni difensori, passando per Lazar Smardzic dell’Udinese sino all’ultimo talento che si pensa di acquistare da subito. Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Napoli e la Juventus hanno fatto entrambe un’offerta allo Shakhar Donetsk per il talento ucraino Georgiy Sudakov.

Trequartista classe 2001, è uno dei nomi più in lizza per il definitivo salto di qualità nel calcio europeo. Secondo Fabrizio Romano, il Napoli lo starebbe trattando per rimpiazzare Elmas, la Juventus invece lo sta osservando da diversi mesi. Entrambe le squadre hanno offerto circa 35 milioni di euro allo Shakthar Donetsk. Sarà nuovamente Giuntoli contro la dirigenza del Napoli.