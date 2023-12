Calciomercato Napoli, sfuma il sogno Hojbjerg? C’è un’importante novità

Il Napoli negli ultimi giorni si sarebbe iscritto alla corsa per il centrocampista danese del Tottenham, Pierre Hojbjerg. Arrivano importanti sviluppi sulla fattibilità dell’affare.

Continua il lavoro sottotraccia dei dirigenti del Napoli, che sono a caccia di rinforzi da inserire nell’organico nel corso di questo mercato invernale. Tra i giocatori finiti nel mirino del Napoli c’è Hojbjerg, ma la trattativa è tutt’altro che semplice.

Non arrivano notizie confortanti dal fronte Tottenham sull’eventuale trattativa.

Il Tottenham chiude le porte al prestito di Hojbjerg

Uno dei reparti su cui dovrà intervenire il Napoli per forza di cose nel mercato invernale è il centrocampo. La cessione di Elmas e l’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa – oltre alle possibili uscite di Demme e Gaetano – spingono gli azzurri a valutare diversi centrocampisti. Nel mirino dei dirigenti del Napoli è finito Hojbjerg, che è seguito anche dalla Juventus.

Il Napoli sperava di poter imbastire una trattativa alla Ndombelé, e dunque con un prestito secco. Purtroppo però il Tottenham non è della stessa idea del Napoli. Come riporta TuttoMercatoWeb, gli Spurs hanno intenzione di cedere Hojbjerg solamente a titolo definitivo, o al massimo in prestito ma con obbligo di riscatto. Dunque si spengono le speranze del Napoli di ottenere un prestito senza alcun opzione d’acquisto. Inoltre la quotazione di 30 milioni fatta dal Tottenham non è in linea con gli standard d’investimento del Napoli, e quindi con molta probabilità non si concretizzerà l’approdo in azzurro di Hojbjerg.