Ancelotti, Capello va all’attacco: frecciatina contro i napoletani?

Il Real Madrid ha conquistato il pass per la finale di Champions League. Fabio Capello ha analizzato il ruolo di Carlo Ancelotti e non solo.

Il match andato in scena ieri sera tra Real Madrid e Bayern Monaco si è concluso sul punteggio di 2-1. La doppietta di Joselu nei minuti finali ha permesso alla squadra capitanata da Ancelotti di giocarsi la finale di Champions League. I Blancos saranno presenti a Wembley il prossimo 1 giugno, quando in palio ci sarà la coppa dalla grandi orecchie. Ormai, il club spagnolo in finale non è più una sorpresa, ma il vero punto importante è collegabile a Carlo Ancelotti. Nonostante le parentesi e le vittorie in altre nazioni (Napoli compreso), l’allenatore italiano ha dimostrato ancora una volta di essere in possesso della ricetta giusta per centrare l’obiettivo.

Carlo Ancelotti è senza dubbio uno degli allenatori più vincenti del mondo. Milan, Real e Bayern Monaco sono solo alcune delle grandi squadre allenate dal tecnico italiano. In ogni competizione, è sempre riuscito a dimostrare tutto il proprio potenziale, tranne a Napoli. Infatti, l’esperienza in Campania non è stata così esaltante, motivo per il quale è durata solo dal 2018 al 2019. Dopo l’addio al club azzurro son circolate tante critiche sul futuro di Ancelotti, alcuna tra queste l’hanno sottolineato come un tecnico ormai “bollito”. Dopo anni, è stato Fabio Capello a rispondere alle critiche proprio dopo la semifinale di Champions League.

Capello: “Un allenatore di prima fascia avrà sempre richieste elevate”

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport” analizzando l’ennesima impresa di Carlo Ancelotti con il suo Real. Di seguito le sue parole.

“Si dice che Conte abbia aspettative alte sul mercato, ma è giusto che sia così essendo un allenatore di prima fascia. Per accettare una proposta deve essere pienamente convinto: ovunque sia andato, ha fatto bene la sua parte. Allegri ha ancora un anno di contratto alla Juve e in passato ha rifiutato offerte delle grandi squadre europee. Oggi si scaricano su di lui tutte le colpe di questa Juve che però non è una squadra forte. La cosa strana era vederla in lotta per lo scudetto: ha un centrocampo mediocre, e il centrocampo è il motore di tutto. Sarri si è chiamato fuori da solo, e non dimentichiamoci un altro caso incredibile: da noi Ancelotti era stato dato per bollito…”.

Quella di Fabio Capello è stata una critica generale, in quanto al giorno d’oggi è sempre più frequente addossare tutte le colpe al tecnico. La stessa cosa è accaduta a Carlo Ancelotti proprio ai tempi del Napoli. A distanza di alcuni anni, il tecnico ha risposto sul campo attraverso i successi ottenuti durante la sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid.