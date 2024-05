Allenatore Napoli, De Maggio svela: “De Laurentiis ha scelto”, nome in diretta!

Il Napoli è ancora alla ricerca del prossimo allenatore: Valter De Maggio svela la scelta di Aurelio De Laurentiis in diretta.

Manca sempre meno alla fine di questa terribile stagione per gli azzurri. I campioni d’Italia uscenti hanno dato vita ad una delle stagioni peggiori dell’era De Laurentiis e si candidando ad essere la peggior squadra campione d’Italia della storia.

Tante cose, dunque, dovranno cambiare il prossimo anno per permettere agli azzurri di quantomeno competere per traguardi importanti. Gli azzurri, infatti, saranno la terza squadra campione d’Italia a fallire la qualificazione alla prossima Champions League dal 2000 ad oggi. Un dato inquietante che, però, potrà servire da monito per non ripetere gli errori fatti quest’anno.

Tra i tanti errori commessi, c’è sicuramente quello relativo alla scelta del nuovo allenatore con Rudi Garcìa che non ha convinto dal principio. Per questo motivo, De Laurentiis vuole ponderare al meglio la scelta del prossimo tecnico e pare che il patron azzurro abbia preso la sua decisione: a rivelarlo è Valter De Maggio.

Nuovo allenatore Napoli, De Maggio svela il nome in diretta

Il prossimo allenatore del Napoli non avrà alcun tipo di pressione relativa allo scudetto. Dopo una stagione fallimentare di questo tipo, infatti, la situazione può solo che migliorare vedendo comunque la storia del Napoli nel suo complesso.

La scelta per la prossima guida tecnica è stata già presa e a rivelarlo e Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss.

Secondo il noto giornalista, pare che a sedere sulla panchina del Napoli la prossima stagione sarà Stefano Pioli. Il tecnico natìo di Parma, infatti, lascerà il Milan a fine stagione e per questo motivo è tra i principali indiziati per la panchina azzurra.

Di seguito le parole di Valter De Maggio:

“Siamo tutti ansiosi di capire quale sarà il nuovo allenatore del Napoli, ci sono notizie nuove perchè la scelta è stata fatta nonostante tanti quotidiani abbiano pareri diversi. Si evince che dal Napoli non trapela nulla, se non, e ve lo assicuro, che lo hanno già scelto. Ad oggi la pista più credibile, facile e semplice per una serie di motivazioni porta a Stefano Pioli, allenatore del Milan”.

Tra i vari motivi che spingerebbero Pioli verso la panchina del Napoli c’è sicuramente quello relativo al suo addio al Milan che lo libererebbe senza problemi. Pioli, inoltre, gioca con la difesa a quattro e questo non obbligherebbe il Napoli a stravolgere una rosa costruita per questo tipo di gioco. Lo stipendio di Pioli e l’esborso richiesto sul mercato sarebbero inferiori rispetto alla possibilità che porta il nome di Antonio Conte.