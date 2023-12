Piace al Napoli, l’obiettivo cambia agente: assist per gli azzurri?

Un obiettivo di mercato del Napoli cambia agente, una notizia che per gli azzurri potrebbe essere positiva.

“Faremo sicuramente operazioni in difesa e a centrocampo“, così aveva detto qualche giorno fa il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in vista del mercato di gennaio. Finestra dei trasferimenti che sarà attiva solamente tra qualche giorno, ma nonostante ciò, tanti club si sono già portati avanti nelle trattative.

A centrocampo è stato venduto Elmas, passato al Lipsia per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, Gaetano e Demme sembrano prossimi all’uscita, così come Zanoli, ormai prossimo al passaggio al Genoa, team in cui si accaserà in prestito.

Centrocampo, l’obiettivo dalla Premier cambia agente

A centrocampo quindi, considerando anche la partenza di Anguissa causa Coppa d’Africa, che priverà Mazzarri di un altro centrocampista per almeno un mese, servirebbero almen due innesti.

Tra i tanti nomi sondati, c’è certamente Lazad Samardzic, jolly dell’Udinese vicinissimo all’Inter la scorsa estate, ma a quanto pare, il direttore sportivo Meluso, starebbe valutando anche porfili esteri. Tra questi il danese Hojbjerg, mediano in uscita dal Tottenham.

Sul giocatore ci sarebbe la forte concorrenza anche della Juventus dell’ex Giuntoli, ma la notizia di oggi, riguarderebbe nello specifico una scelta personale del calciatore, quella di cambiare agente. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato italiano, l’ex Bayern Monaco avrebbe optato per un cambio procuratore proprio per fare pressioni al club londinese e cercare una nuova esperienza.

Secondo il giornalista, gli spurs avrebbero aperto a questa possibilità, specificando che però accetteranno solamente due opzioni: la cessione a titolo definitivo per non meno di 25 milioni, oppure il prestito con obbligo di riscatto.