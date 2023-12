Napoli in ansia, assalto dall’Arabia per l’azzurro: può partire a sorpresa

Il contratto è in scadenza, il Napoli deve scendere in campo per rinnovarglielo. Dal campionato arabo puntano forte sul giocatore

Il prolungamento del contratto di Victor Osimhen, che ha rinnovato fino al 2026 con una clausola rescissoria che si aggira sui 130 milioni, è stata la luce in fondo al tunnel per il Napoli. I risultati stagionali, per il momento, stanno tanto lasciando a desiderare e la sensazione è ormai chiara a tutti. Gli obiettivi centrati l’anno scorso, difficilmente saranno mantenuti in questa stagione.

Tanti sono i dubbi sul futuro dei giocatori in rosa così come tanti sono i giocatori che andranno in scadenza di contratto nel giro di una o due stagioni. Anche a loro, così come fatto per l’attaccante nigeriano, serve un prolungamento che li allontani dal rischio di perderli a parametro zero. Con il rinnovo di Osimhen, il Napoli potrà stare tranquillo soprattutto per quanto riguarda quest’estate. Qualunque squadra vorrà la punta di diamante dell’attacco partenopeo dovrà sborsare non meno di 130-140 milioni nelle casse di Aurelio De Laurentiis. Una scelta, questa, che di fatto tutela sia la parte del club che quella del giocatore.

Un altro attaccante azzurro corteggiato dagli arabi

Tralasciando la situazione legata ai contratti dei vari Osimhen, Zielinski, c’è un altro giocatore in scadenza per il Napoli. Matteo Politano è forse il migliore per rendimento durante questa stagione scarna di risultati ed il suo contratto è in scadenza a giugno 2025. L’attaccante romano, dopo l’addio di Lozano, si è preso il posto da titolare sulla fascia destra rendendo ottimamente in quasi ogni partita. Ci sarà certamente l’urgenza di prolungare il suo contratto prima che arrivi a scadenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la volontà di Politano è quella di rimanere a Napoli. Il dialogo tra il suo procuratore Mario Giuffredi ed Aurelio De Laurentiis, però, non ha portato ad una conclusione sperata.

Contemporaneamente per Matteo Politano è arrivata un’offerta dall’Al- Shabab, squadra del campionato arabo. L’obiettivo è dell’esterno italiano sarebbe quello di rimanere a giocare per la squadra azzurra, così come ammesso più volte dallo stesso procuratore dell’azzurro, Mario Giuffredi, che ha parlato addirittura di “volontà di restare a vita”. Indubbiamente la trattativa per il rinnovo va accelerata, per evitare che da qui a breve possano esserci sorprese a dir poco indesiderate per Walter Mazzari. L’Arabia Saudita è, nuovamente, alla porta per un giocatore del Napoli.