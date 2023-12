Futuro Kvara, l’entourage spiazza il Napoli: cosa è successo

Il futuro del georgiano sarà ancora legato per tanti anni al Napoli? Ci sono aggiornamenti sulla situazione legata al suo contratto

Quella di venerdì sera contro il Monza sarà l’ultima uscita del Napoli per questo 2023. Poi appuntamento al nuovo anno con il primo match che si giocherà il 7 di gennaio in casa del Torino. Un 2023 che certamente nessun tifoso del Napoli potrà mai cancellare. È stato però un anno dal duplice volto: quello vittorioso coronato con il sollevamento dello scudetto a maggio e quello deludente di questo nuovo campionato. L’addio in panchina di Luciano Spalletti ha portato con se diversi quesiti e soprattutto tanta confusione. Ma se quello visto con l’attuale Ct dell’Italia fosse un Napoli che lui e soltanto lui sapeva manovrare alla perfezione? Questa una delle domande principali dei tifosi.

Il mercato estivo non ha certamente portato i frutti sperati, ma bisogna dire anche che rispetto alla scorsa stagione la rosa del Napoli non è cambiata di molto. Sono stati gli addi di Kim e Lozano a pesare sul bilancio dei risultati o quello di Spalletti? Fatto sta che di quella prima parte del 2023 glorioso, costellata da vittorie, bel gioco e successi, è rimasto ben poco o quasi niente.

Le difficoltà di Kvara

Oltre alle domande che ci siamo posti prima però non bisogna tralasciare quella che è stata la stagione di Kvicha Kvaratskhelia. Da gioiello assoluto, scommessa di mercato vinta e top player assoluto a giocatore spaesato, inconcludente e spesso in difficoltà. Il valore e le doti tecniche del georgiano non vanno certamente messe in discussione, il suo calo di rendimento però è un altro tassello che si va ad aggiungere alle difficoltà stagionali del Napoli. Il contratto con il Napoli durerà fino al giugno del 2027 con uno stipendio di 1,4 milioni netti a stagione. La sensazione è però quella di una richiesta di adeguamento salariale che dovrà essere fatto in situazione di rinnovo.

Secondo quanto riportato da l’edizione odierna del il Mattino, la strada per il prolungamento di contratto è ancora tortuosa visto i tanti anni che ancora legano il giocatore al Napoli. Il quotidiano napoletano però spiega di come le richieste per un aumento salariale, da parte dell’entourage del giocatore, stanno iniziando a prendere consistenza dopo quanto visto con Osimhen. Il Napoli ha migliorato lo stipendio e rinnovato il contratto dell’attaccante nigeriano, altra stella di questa squadra. Gli agenti di Kvara adesso pensano ad un affare simile anche con il proprio assistito. Queste richieste saranno un altro problema che Aurelio De Laurentiis proverà a risolvere.