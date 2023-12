Colpo Napoli in difesa, l’obiettivo numero uno è da sogno: vale 40 milioni

Sarebbe un colpo da novanta per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che però deve prima sistemare le cessioni

Tra meno di una settimana apriranno finalmente i battenti della finestra di calciomercato invernale. Le dirigenze torneranno a confrontarsi per provare di acquistare giocatori e migliorare la propria rosa. Sarà certamente il caso del Napoli la cui annata post scudetto rischia di diventare un vero flop.

Soltanto pochi mesi fa gli azzurri si laureavano campioni d’Italia. Oggi invece si trovano al settimo posto in campionato, con già 6 sconfitte in 17 partite e la distanza di 17 punti dal primo posto che sembra ormai incolmabile. Bisognerà fare tanto mercato, in entrata e in uscita, per poter raddrizzare la stagione. La difesa è il reparto che necessita più modifiche.

Il sogno in difesa viene dalla Serie A

La partenza di Kim Min-jae è stata certamente una delle più grandi negatività di questa stagione. Il difensore sudcoreano è stato il migliore per distacco l’anno scorso ed il Napoli, durante l’estate, non è riuscito a trovare nessun giocatore in grado di poterlo sostituire al meglio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del il Mattino, con Zanoli e Ostigard pronti alla partenza, il sogno del Napoli si chiama Giorgio Scalvini.

Il quotidiano spiega che Zanoli e Ostigard saranno girati in prestito al Genoa. Per il norvegese si tratterà di un ritorno in Liguria. Le prime opzioni in entrata per il reparto difensivo però restano al momento Kiwior e Lenglet, ma c’è la questione del decreto crescita: non c’è più il vantaggio fiscale legato agli ingaggi degli “stranieri”. Ecco che dunque Scalvini potrebbe rappresentare più di un’occasione. Classe 2003, un futuro stellare per il difensore dell’Atalanta. Il problema è il costo del cartellino fissato dagli orobici. Il valore di mercato si aggira sui 40 milioni di euro, ADL proverà a trattare nuovamente con Percassi dopo essere stato respinto per Koopmeiners in estate.