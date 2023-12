Calciomercato Napoli, non solo Elmas e Zanoli ai saluti: vicina un’altra cessione

Dopo l’ufficialità del passaggio di Elmas al Red Bull Lipsia, il Napoli prosegue nella sua minirivoluzione di gennaio.

Più ombre che luci, o meglio, troppe ombre e poche luci. Il risveglio da campioni d’Italia in casa Napoli si è rivelato più traumatico di quanto ci si aspettasse, con gli azzurri risucchiati in un vortice da cui ad oggi, neanche con l’intervento di Walter Mazzarri, sono riusciti a venir fuori.

Manca la continuità, ma soprattuto la serenità mentale che aveva permesso pochi mesi fa a Di Lorenzo e compagni di asfaltare un campionato, chiudendolo tecnicamente a gennaio, sfiorando anche il sogno rappresentato dalla semifinale di Champions.

Elmas è ufficiale, le ultime su Zanolo e un altro azzurro

Elif Elmas è da poco diventato ufficialmente un calciatore del Red Bull Lipsia. Il macedone, arrivato a Napoli nel 2019 e vincitore di una Coppa Italia e di uno scudetto, ha scelto di fare una nuova esperienza in Germania, venendo per questo ceduto a fronte di una cifra di 25 milioni.

Allo stesso tempo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche Alessandro Zanoli sembrerebbe prossimo a lasciare Napoli: il terzino scuola Carpi vuole giocare e il Genoa, rappresenta ad oggi una soluzione concreta per lui, con il calciatore che ritornerebbe in Liguria dopo i 6 mesi trascorsi nello scorso campionato alla Sampdoria.

Resta però un nodo da sciogliere, quello relativo a Pasquale Mazzocchi. Il terzino napoletano della Salernitana sarebbe il prescelto da Mazzarri per il ruolo di vice Di Lorenzo e anche per la sua duttilità, essendo quest’ultimo capace di disimpegnarsi ugualmente sia a destra che a sinistra, ad oggi, però, la trattativa con la Salernitana non sarebbe ancora chiusa.

Sempre stando alle indiscrezioni rilasciate al massimo esperto di mercato italiano, anche Alessio Zerbin dovrebbe salutare la città partenopea in questa sessione. Nello specifico, l’ex Gozzano, dovrebbe accasarsi con la formula del prestito al Frosinone, tra cui si è già ben espresso nel campionato di Serie B 2021/22. A quanto pare, il club ciociaro e quello azzurro, avrebbero già chiuso l’accordo e sarebbero in attesa unicamente del veto di De Laurentiis per ufficializzarlo.

Insomma, come ribadito più volte, tra entrate ed uscite si prospetta un Napoli assoluto protagonista della prossima sessione di calciomercato invernale. Un evento quasi inusuale, considerata la poca propensione degli azzurri a muoversi in maniera cospicua a metà stagione in sede di trattative, almeno nel corso della ventennale gestione del patron Aurelio De Laurentiis.