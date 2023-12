Inseguito dal Napoli, Arda Guler lascia il Real Madrid in prestito

Arda Guler, giovane stella del calcio turco, è arrivato al Real Madrid di Carlo Ancelotti con grandi aspettative, ad oggi deluse.

Il calciomercato del Napoli non è stato certamente entusiasmante, anzi, ad oggi, la strategia basata sul low profile di Aurelio De Laurentiis non ha certamente pagato, tanto da far finire i vari Micheli e Meluso sul banco degli imputati.

Troppi gli investimenti sbagliati e che non hanno pagato: da Natan a Cajuste, sino a Lindstrom, un investimento da oltre 25 milioni che oggi rappresenta un nervo scoperto per il patron dei campioni d’Italia, da sempre poco incline a sperperare denaro.

Inseguito dal Napoli in estate: si apre al prestito per Guler?

Tra i vari nomi sondati dal d.s Meluso e dallo scouting azzurro, nella sessione estiva c’è stato anche Arda Guler, giovane fantasista turco, in uscita dal Fenerbahce. Sul classe 2005, vero e proprio astro nascente del calcio europeo, c’erano vari club dei massimi campionati, ma alla fine, nel giro di pochi giorni, a spuntarla è stato il Real Madrid.

La società spagnola si è accaparrata Guler per 20 milioni stracciando la concorrenza, ma, nonostante le grandi aspettative, ad oggi non ha potuto usufruire delle qualità del giovane. Tanti, troppi infortuni ad oggi pendono sulla testa di Guler, che nel ritiro aveva impressionato Ancelotti e i propri compagni con l’alone del predestinato.

Per questa motivazione, il portale spagnolo Fichajes.net, quest’oggi ha aperto alla possibilità del prestito per il giocatore. Nello specifico, il Real Madrid potrebbe permettere a Guler di impattare con il calcio spagnolo attraverso un prestito in qualche club che possa permettergi di mettersi al meglio in mostra, lontano dalle pressioni del Bernabeu.

Tra le soluzioni predilette: Las Palmas, Villareal e Celta Vigo. Il Villareal, attualmente si trova a far fronte ad una complicata situazione in infermeria, necessiterebbe di un innesti immediato. Il Celta Vigo, invece, allenato dall’ex Benitez e alla ricerca di un vero sostituto di Gabri Veiga, infatuazione estiva del Napoli, necessiterebbe di Guler per risollevare una situazione a dir poco critica in Liga.

Scartate quindi per ora ipotesi di cessioni temporanee in altri paesi/campionati, l’intenzione del Real è di testare il ragazzo in terra spagnola, in modo da favorire l’integrazione con il nuovo calcio a cui con ogni probabilità Guler si affaccerà dal 2024. Staremo a vedere, il calciomercato da sempre regala colpi di scena e immaginare Guler in Serie A sarebbe sorprendente, ma forse non impossibile.