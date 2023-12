Moviola Roma-Napoli, voti bassi per gli arbitri: Colombo bocciato

Il Napoli cade rovinosamente a Roma, un netto due a zero quello subito dagli azzurri, mai in grado di far male ai giallorossi.

Una caduta rovinosa quella del Napoli a Roma, la sesta in 17 partite di campionato, un dato horro, che riporta ai tempi “antichi”, nello specifico, all’annata 2007/2008, quando gli azzurri, allenati dall’allora tecnico Reja, si riaffacciavano per la prima volta in Serie A.

Una gara che con ogni probabilità sarebbe terminata zero a zero senza la clamorosa ingenuità di Politano, l’immagine perfetta di una squadra ormai in preda ad una crisi di nervi, ma che ha sottolineato in maniera chiara e limpida, le difficoltà degli azzurri nel creare palle goal.

Già, perchè anche in parità numerica, se c’era una squadra che avrebbe meritato il vantaggio quella era la Roma, a cui solamente un super Alex Meret, autore di almeno 3 parate clamorose, si era riuscito ad opporre. In pratica, il Napoli non è stato mai in partita.

Moviola Roma – Napoli, il commento de La Gazzetta

Ha fatto discutere la prova arbitrale offerta dall’arbitro Colombo, ritenuta da molti tifosi azzurri insufficiente e decisiva per il k.o del team di Mazzarri.

Secondo l’editoriale pubblicato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, però, le decisioni più discusse sono state da regolamento corrette. Politano da un “calcetto” a Zalewski, roba che forse sarebbe stata punibile anche con un aammonizione, ma, stando al sopracitato regolamento, il rosso per la reazione è ineccepibile.

Stesso discorso per Victor Osimhen, capace di raccogliere in pochi minuti ben due ammonizioni, nella seconda, El Shaarawy lanciato in contropiede accentua il fallo, conscio della prima sanzione subita dal 9 azzurro, ma anche in questo caso, l’espulsione finale è corretta.

La rosea, più che altro, critica la direzione di gara per ciò che concerne la gestione dei gialli. 11 gialli (due per il nigeriano), che hanno trasformato una gara in una corrida. Il fischietto italiano ha dapprima dato la sensazione di tenere in mano la gara attraverso i cartellini per poi perdersi, l’emblema di tutto ciò, la doppia decisione su Cristante, ammonito per il fallo su Kvaratskhelia (non sanzionabile) e non in occasione di quello su Mario Rui, necessitante di giallo.

Insomma, una prova ritenuta non sufficiente, ma allo stesso tempo non decisiva per l’ennesimo brutto stop del Napoli, vittima di se stesso e della gestione scellerata del post scudetto da parte del patron azzurro, Aurelio De Laurentiis.