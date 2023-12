Zielinski all’Inter a gennaio? La decisione cambia tutto

Piotr Zielinski potrebbe lasciare Napoli, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate ieri dal patron Aurelio De Laurentiis.

“Zielinski aveva detto di voler rimanere a Napoli, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo un mare”, parole di Aurelio De Laurentiis, che si è espresso a tutto tondo sulle tematiche di mercato, annunciando un gennaio “diverso” in casa Napoli.

Addio Zielinski, il giocatore ha le idee chiare

L’Inter è da tempo sul giocatore, con il direttore sportivo Marotta, sempre molto attento alle occasioni di calciomercato, prondo a fiondarsi sul polacco e accaparrarselo a parametro zero.

Il rinnovo con il Napoli ad oggi è lontano ma non saltato del tutto, ma oggettivamente pare difficile. A confermarlo l’edizione odierna de Il Mattino, che ha specificato però le intenzioni dell’ex Empoli in caso di addio.

Zielinski, ha specificato il quotidiano, non lascerebbe Napoli a gennaio in queste condizioni, ma resterebbe comunque sino alla scadenza a disposizione di Mazzarri per provare a risalire la china insieme ai propri compagni. Tutto cambierebbe, unicamente in caso di pressioni della società, ad oggi, con la cessione di Elmas già definita, questo scenario pare in ogni caso molto improbabile.