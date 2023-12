Il Napoli protesta per i due rossi: la moviola di Marelli fa discutere

Uno dei tanti episodi in Roma-Napoli sta creando forti polemiche tra la tifoseria azzurra. I partenopei sono furiosi con l’arbitro.

Tra i protagonisti di Roma-Napoli, c’è senza dubbio il direttore di gara Andrea Colombo. L’arbitro ha alimentato diverse polemiche sui social media, sopratutto nell’ambiente azzurro. Gli episodi controversi che hanno attirato l’attenzione nel corso della gara, c’è anche quello avvenuto nel secondo tempo tra Politano e Zalewski.



In questa circostanza, il direttore di gara Andrea Colombo ha sanzionato Matteo Politano con un cartellino rosso per un fallo di reazione sul calciatore della Roma. Prima del brutto gesto dell’esterno dei partenopei, c’è stata un’evidente trattenuta di Zalewski, sanzionata con un’ammonizione.

Marelli fa discutere: tifosi azzurri furiosi

L’episodio ha creato grande rabbia tra i tifosi azzurri, sopratutto per la decisione assunta dall’arbitro Andrea Colombo. Il direttore di gara è finito nel mirino della tifoseria partenopea, alimentando le polemiche sui social media.

L’ex arbitro, Luca Marelli, tramite i microfoni di DAZN, ha cercato di fare chiarezza sull’episodio che ha visto Matteo Politano autore di un brutto gesto su Zalewski. L’opinionista arbitrale, senza particolari dubbi, ha affermato che l’episodio è stato valutato in modo corretto dall’arbitro.

Le dichiarazioni rilasciate da Luca Marelli ha alimentato ancor più la rabbia dei tifosi partenopei, che con rabbia si è scagliata sui social media esternando la propria rabbia per la valutazione presa dal direttore di gara per l’episodio tra Politano e Zalewski.

All’episodio Politano-Zalewski, va aggiunto anche quello avvenuto nel finale di gara che ha visto protagonista Victor Osimhen . In questa circostanza, Andrea Colombo ha mandato sotto la doccia anche il calciatore nigeriano per un presunto fallo sull’ex Milan. Osimhen è stato espulso per doppia ammonizione.

Anche per questo episodio, DAZN si è avvalso della competenza di Luca Marelli. L’ex arbitro ha dichiarato: “Contatto non cattivo, ma viene punito l’intervento in ritardo. Entrambi i gialli sono indiscutibili, vista l’imprudenza di Osimhen che è entrato in ritardo su Llorente ed El Shaarawy”.