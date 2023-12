Tebas attacca De Laurentiis sulla Superlega: “È uno che tratterebbe su tutto”

Pesante attacco nei confronti del patron azzurro Aurelio De Laurentiis da parte del presidente della Liga spagnola Javier Tebas

Da sempre acerrimo nemico del progetto Superlega, il presidente della Liga spagnola Javier Tebas sta alzando la voce, dopo che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha di fatto permesso ai club di riprendere quel concetto di lega indipendente.

Tra i presidenti che hanno espresso la loro opinione a riguardo c’è anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Il presidente del club campione d’Italia in carica non ha esitato a dirsi favorevole ad una rivoluzione del calcio europeo. Per questo motivo Tebas non ha esitato a rispondere a tono.

De Laurentiis favorevole alla Superlega, Tebas lo attacca

In un’intervista concessa all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Javier Tebas ha spiegato tutti i motivi per i quali sta combattendo contro la Superlega, esprimendo nuovamente il suo rifiuto assoluto. “Penso che il calcio è libero”, – apre Tebas –“Per Florentino Perez i più ricchi devono pesare più dei poveri. Dovrebbero spiegare come si organizzeranno e come sarà diviso il denaro che incasseranno“, attacca il presidente della Liga, che dubita dell’equità del nuovo format proposto.

Per Tebas la Superlega non si farà mai, è impossibile creare un campionato trasmesso gratuitamente per tutti. “Mi sembra impossibile trovare consenso. Soprattutto pensando che ha risposto in maniera negativa anche il governo inglese. Sono molto credente, ma il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci l’ha fatto Gesù, non il Ceo di A22”. Poi l’attacco al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

“Se non sbaglio l’unico che ha mostrato interesse è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, uno che tratterebbe su qualsiasi cosa, anche se gli proponessero partite di 30 minuti. In compenso il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è stato chiaro, ha reagito rapidamente e in forma contundente”.

Un attacco non da poco. Non è impossibile aspettarsi, prima o poi, una risposta da De Laurentiis. Intanto il dibattito è più acceso che mai, il calcio europeo è dinanzi ad una svolta epocale, a prescindere da chi abbia la meglio.