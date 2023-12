Napoli nella Superlega? L’avvocato svela: cosa vuole fare De Laurentiis

Il legale della società partenopea chiarisce la posizione del Napoli e di ADL per quanto riguarda la Superlega

La giornata di ieri ha letteralmente scosso il mondo del calcio con la notizia dell’approvazione della Superlega. In questo modo Fifa e Uefa, le due associazioni calcistiche più importanti ed influenti, avrebbero perso del tutto il monopolio sul calcio. Tanti sono stati i club ad esporsi su questa situazione.

Quasi la maggior parte dei club europei che erano comunque stati invitati a partecipare alla Superlega, non solo hanno declinato l’invito, ma anzi si sono ufficialmente schierati contro questo tipo di manifestazione. Su tutte le squadre inglesi di Premier League, il Psg, il Bayern Monaco e tante altre.

Ad esporsi sulla situazione era stato anche il Napoli che, attraverso il presidente Aurelio De Laurentiis, aveva aperto ad una possibile partecipazione alla Superlega. Intervenuto oggi in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, il legale del Napoli Mattia Grassani ha spiegato bene la posizione del club.

Queste alcune delle parole del legale dei partenopei

Fifa e Uefa non potranno più avere la centralità che hanno avuto fino a questo momento. De Laurentiis è avanti e già aveva dichiarato di essere sensibile su questo argomento manifestando apertura a nuove soluzioni per il mondo del calcio. Lui viene dal mondo del cinema e questa concezione l’aveva sviluppata già vent’anni fa. Non credo si voglia precludere nessun progetto come invece hanno già fatto tante altre squadre. Dare l’estradizione ad alcuni club del nostro campionato soltanto perché vogliono aderire alla Superlega, sarebbe clamoroso.