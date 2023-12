Napoli, che guaio per Mazzarri: si ferma di nuovo un azzurro

Con grande probabilità salterà il big match dell’Olimpico tra Roma e Napoli, gli aggiornamenti sul nuovo infortunio

Tra poco più di 24 ore sarà ufficialmente Roma-Napoli. Gli azzurri saranno impegnati sul campo della Capitale nel posticipo che chiude la 17^ giornata di campionato, quella dell’anti-vigilia di Natale. Walter Mazzarri ed il Napoli dovranno mettere da parte la delusione della brutta sconfitta di martedì scorso subita in casa contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Gli azzurri sono stati infatti eliminati dalla Coppa Italia, per il secondo anno di fila agli ottavi e per la seconda stagione di fila da una neopromossa. I ciociari hanno schiantato gli azzurri con un roboante 4-0 che hanno di fatto mandato nello sconcerto più totale i tifosi del Napoli. Adesso c’è da pensare al big match contro i giallorossi di Josè Mournho e per Mazzarri non ci sono buone notizie.

Infortunio per un attaccante

In vista del match di domani sera che verrà disputato allo Stadio Olimpico di Roma tra giallorossi e partenopei, il Napoli stamattina ha svolto l’intera seduta di allenamento all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. A pubblicare l’andamento della giornata che di allenamento è stata stesso la società che però ha evidenziato un nuovo infortunio per Jesper Lindstrom. Attraverso un comunicato pubblicato in giornata sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha fatto sapere che l’attaccante danese non ha lavorato con il resto dei compagni di squadra sul campo di allenamento ma ha svolto un personalizzato in palestra per una lombalgia.

Questa non è di certo una stagione fortunata per Jesper Lindstrom. Voluto e cercato da tempo dalla dirigenza partenopea, per acquistarlo Aurelio De Laurentiis ha dovuto sborsare tanti soldi nelle casse del Francoforte e superare la concorrenza di tanti altri club interessati al danese. Impiegato pochissimo in tutte le competizione da entrambe gli allenatori. Sia Mazzarri che Rudi Garcia non hanno considerato l’attaccante come un titolare di questa squadra.

Utilizzato dal 1′ nella debacle di Coppa Italia contro il Frosinone, la prestazione di Lindstrom è stata quasi del tutto anonima. Quando il Napoli era passato in vantaggio nel primo tempo, grazie ad un gol del cholito Simeone, la rete è stata annullata proprio per un evidente tocco di mano del danese. Lindstrom era da poco rientrato da un infortunio alla caviglia rimediato durante la sosta per le nazionali. La lombalgia accusata lo terrà fuori quasi certamente fuori dalla lista dei convocati per la partita di Roma contro i giallorossi.