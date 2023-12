Mazzocchi-Napoli, c’è un ostacolo: la trattativa può saltare

L’arrivo di Mazzocchi al Napoli non è da reputarsi certo: c’è infatti un ostacolo che può bloccare la trattativa.

Stanno emergendo man mano le prime voci di mercato in casa Napoli. Le intenzioni sono quelle di risollevare la situazione di un club reduce da un inizio di stagione non all’altezza di una squadra reduce da uno Scudetto: l’obiettivo minimo è portare a casa una qualificazione alla Champions la cui non conquista sarebbe catastrofica.

Il nome che sta emergendo con più forza è quello di Pasquale Mazzocchi. Il terzino della Salernitana arriverebbe a Napoli per sostituire Zanoli, che si muoverebbe verso il Genoa.

Mazzocchi-Napoli, emergono le difficoltà

Intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha però frenato gli entusiasmi sul suo arrivo, facendo capire le difficoltà per la chiusura della trattativa.

Per l’esperto, infatti, la trattativa potrebbe saltare a causa del prezzo: “Il Napoli non intende fare un grande investimento in quella parte di campo anche perché sarebbe la riserva di Di Lorenzo. Credo che la Salernitana voglia chiudere per 4-5mln di euro ed il Napoli non credo sia in quell’ordine di grandezza. L’alternativa sarebbe un giocatore di grande esperienza come Faraoni”

Marchetti ha detto la sua anche sulla questione Zielinski, il cui contratto col Napoli scadrà nella prossima estate: “Io non credo che sia chiusa definitivamente la partita con gli azzurri perché ci può stare che uno approfitti delle situazioni di mercato per portare acqua al proprio mulino. L’Inter però è seriamente interessata“.