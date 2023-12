Superlega, spunta la reazione di De Laurentiis: mossa a sorpresa

Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere il suo pensiero per quanto riguarda la Superlega, ha parlato così anche del suo Napoli

La questione Superlega ha scosso la giornata. Questa mattina infatti la Corte di Giustizia della Ue si è espressa per quanto riguarda la nuova competizione “condannata” dalla Uefa alcuni anni fa. Con la sentenza infatti, FIFA e Uefa non potranno sanzionare o imporre divieti a chi parteciperà ad altre competizioni o tornei. Detto più dettagliatamente, quindi, le due federazioni calcistiche più importanti del mondo non potranno più avere il monopolio esclusivo per quanto riguarda questo sport.

“Le norme Fifa e Uefa sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Super League, sono contrarie al diritto dell’Ue. Sono contrari alla bassa concorrenza e alla libera prestazione dei servizi”, spiega la Corte nella Sentenza C-333/21 sulla Superlega. Il calcio è quindi pronto ad essere rivoluzionato, ancora una volta, e probabilmente arriveranno ulteriori grosse novità.

Il parere di ADL sulla Superlega

Un progetto, quello della Superlega, che era naufragato in 48 ore. Nell’aprile del 2021, infatti, alcune squadre italiane avevano anche dato conferma del progetto esistente e sopratutto adesione al partecipare a questo tipo di competizione che si sarebbe giocata durante la settimana. Con le coppe europee già esistenti, con la Superlega, si sarebbe letteralmente scombussolato tutto il sistema calcistico. Non poteva mancare anche il parere del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per quanto riguarda la Superlega. Secondo l’Ansa, attraverso alcuni fonti nel club azzurro, De Laurentiis accoglierebbe favorevolmente la Superlega.

De Laurentiis sarebbe pronto, si apprende, a partecipare a un dialogo con altri grandi club europei per costruire insieme il progetto. Il presidente del Napoli ha diverse volte affermato di essere favorevole ed anche ad altri tornei con criteri meritocratici. Nonostante l’adesione del Napoli, sono in molti i club che però si stanno ritenendo contrari a quella che dovrebbe essere la nuova manifestazione che andrebbe a scombussolare tutto il mondo del calcio. Su tutte il Bayern Monaco che, attraverso un comunicato ufficiale ed un post su Instagram, ha fatto sapere di essere totalmente contrario alla Superlega.

Insomma quello di stamattina è stato un lampo a ciel sereno, a pochi giorni dalle festività natalizie. che ha quindi dato un incredibile scossone a tutto il mondo del calcio e alle federazioni ad esso collegate. In caso di creazione ufficiale, il Napoli darà comunque pieno consenso a questo nuovo progetto.