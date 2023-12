Mercato Napoli, nuovo bomber in arrivo: sarà lui il dopo Osimhen

Victor Osimhen sembra vicino al rinnovo, nonostante ciò, questa potrebbe essere la sua ultima stagione sotto l’ombra del Vesuvio.

“Per Osimhen siamo alle firme”, parole di Aurelio De Laurentiis che alla vigilia della partita interna con l’Inter, dichiarò alla stampa l’accordo ormai raggiunto con il cannoniere della scorsa Serie A e vincitore dello scudetto con il Napoli.

Da quel momento, la firma non è mai arrivata, nonostante ulteriori indiscrezioni che parlavano di fumata bianca imminente. Il nigeriano dovrebbe infatti rinnovare sino al 2026, diventando il calciatore con lo stipendio più alto della storia azzurra, con una clausola che dovrebbe oscillare tra i 120 e i 140 milioni.

Un prolungamento che potrebbe permettere al Napoli di non aver fretta nella cessione di Osimhen, forte di un accordo di ben ventiquattro mesi e all’ex Lille, di coronare il suo sogno di giocare di giocare con ogni probabilità in Premier League.

Sostituto Osimhen, nuovo nome dalla Bundesliga?

In caso di cessione, il Napoli non dovrebbe farsi trovare impreparato, motivo per cui, la dirigenza partenopea, sarebbe già in fase di valutazione di possibili profili che corrispondano all’identikit preferito di De Laurentiis.

Oltre ai soliti nomi, rappresentati da David o vecchie conoscenze della A come Morata, Tuttomercatoweb, ha lanciato una nuova indiscrezione, quella riguardante Victor Boniface. L’ex Saint Gilloise, arrivato al Bayer Leverkusen di Xavi Alonso la scorsa estate per 20,5 milioni, sta sorprendendo tutti con i tedeschi.

Ben 15 i goal in 22 presenze per l’attaccante, che con i rossoneri sta sorprendendo in Bundesliga ed Europa League, dove ha vinto sei gare su sei, ottenendo il bottino pieno. Ad oggi, il cartellino del giocatore si aggirerebbe intorno ad una cifra di almeno 40 milioni, una valutazione simile a quella del sopracitato David.

La differenza sostanziale tra i due, come sottolineato dal portale, sta tutta nei momenti. Il canadese, rispetto alla scorsa estate, non è più l’uomo del momento, motivo per cui, il suo cartellino nella prossima sessione potrebbe offrire qualche piccolo sconto. Discorso diverso per Boniface, che dopo l’exploit ottenuto con la compagine belga lo scorso anno, si sta confermando ad alti livelli in uno dei top 5 campionati europei, diventando uno dei bomber in rampa di lancio del panorama calcistico del vecchio continente.

Insomma, si prospetta una estate calda di calciomercato, come spesso accade quando si parla di attaccanti. Nel mentre, il Napoli e i suoi tifosi si augurano che la telenovela rinnovo di Osimhen possa chiudersi al più presto, in modo da concentrarsi unicamente e solamente sul campo.