Via Demme per un gioiello della Serie A: il Napoli sfida il Milan

Potrebbe essere una sessione di gennaio movimentata in casa Napoli, con alcuni cessioni e arrivi possibili alla corte di Walter Mazzarri.

Il Napoli storicamente non ha abituato a sessioni di gennaio “straordinarie”, fatta eccezione dell’annata 2013 – 14, che regalò Jorginho a Rafael Benitez e soprattutto di quella del 2020, in cui i la dirigenza partenopa, complici le difficoltà in campionato, attuò una vera e propria rivoluzione.

Da Politano a Petagna (opzionato per la stagione successiva), passando per il duo Lobotka – Demme, esplicita richiesta del tecnico Gennaro Gattuso, voglioso di riprodurre il 4 – 3 – 3 di Maurizio Sarri, punto di riferimento dell’allenatore calabrese, ora al Marsiglia.

Napoli su un talento della A: un azzurro via?

Per molti addetti ai lavori, sarà la difesa a subire qualche accorgimento. Alessandro Zanoli vuole infatti andare via per giocare maggiormente, come richiesto già questa estate. Mentre a sinistra, c’è ancora da far fronte all’infortunio di Mathias Olivera, che non rientrerà prima di metà gennaio, costringendo Mario Rui agli straordinari.

Prendere un terzino polivalente, in grado di giocare su entrambe le fasce, ad oggi, rappresenterebbe quindi una necessità primaria, nonostante ciò, Aurelio De Laurentiis,affiancato dal direttore sportivo Meluso e dal suo staff, potrebbe puntellare anche altre zone del campo.

Di questo avviso, il giornalista Valter De Maggio, storica penna partenopea di Radio Kiss Kiss, che proprio sulle frequenze dell’emittente, ha svelato una indiscrezione di calciomercato ad oggi mai resa nota. Secondo il cronista, il Napoli avrebbe infatti messo nel mirino Samuele Ricci, che tanto sta facendo bene nel Torino di Juric.

Il giovane centrocampista italiano, nel corso della scorsa estate, è stato costantemente corteggiato dalla Lazio, su esplicita richiesta dell’ex Napoli Maurizio Sarri, che aveva individuato proprio in ricci, il perno perfetto per il suo nuovo terzetto di centrocampo, orfano di un pezzo da 90 come Milinkovic Savic. Nonostante ciò, il vulcanico Claudio Lotito come spesso capita, ha fatto di testa sua, optando per l’ex Genoa e Juventus Rovella.

Un interesse quello di Ricci, che non fa altro che confermare quella che appare sempre più una certezza: Diego Demme è fuori dai piani del Napoli e soprattutto di Walter Mazzarri. L’italo tedesco, arrivato proprio 3 anni fa e vincitore in azzurro di una Coppa Italia e di uno scudetto, potrebbe salutare definitivamente Napoli a gennaio, dopo aver già accarezzato l’addio per tutta la scorsa sessione estiva, quando le voci che lo volevano nuovamente in Bundesliga, si facevano sempre più insistenti.