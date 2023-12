Napoli-Frosinone, debacle incredibile al Maradona: reazione furiosa dei tifosi

Caduta disastrosa del Napoli in Coppa Italia. Il Frosinone cala il poker al Maradona, tifosi azzurri furiosi.

Gli azzurri, così come sta accadendo di consueto in questa stagione, hanno ancora una volta spiazzato tutti con una prestazione a dir poco negativa. Dopo le due vittorie consecutive in campionato, ai danni di Braga e Cagliari, è arrivato un tonfo clamoroso per il Napoli di Mazzarri. I partenopei sono andati ko dinanzi al pubblico del Maradona nel match di Coppa Italia contro il Frosinone, incassando un perentorio 0-4 firmato da Barrenechea, Caso, Cheddira e Harroui. Gli azzurri, autori di una prestazione disastrosa in ogni aspetto, hanno rimediato una lezione tremenda dai ciociari.

Gli ottavi del torneo nazionale sembrano essere diventati una sorta di maledizione per il Napoli, che esce dal torneo per il terzo anno consecutivo, sempre dopo una brutta sconfitta in casa. L’anno precedente, gli azzurri furono messi ko ai rigori dalla Cremonese, mentre nel 2022 i partenopei subirono una dolorosa sconfitta per 5-2 ai supplementari contro la Fiorentina.

Tifosi azzurri furiosi

Una serata che prometteva emozioni positive si è trasformata in un’esplosione di delusione e frustrazione per i tifosi azzurri, durante e dopo la gara contro il Frosinone. Lo stadio Diego Armando Maradona è stato testimone di una reazione rabbiosa da parte dei sostenitori partenopei.

Il tremendo scivolone casalingo della squadra di Walter Mazzarri ha scatenato un’ondata di proteste da parte dei presenti sugli spalti. I fischi copiosi hanno creato atmosfera triste e ostile, segnando la rabbia e la delusione dei tifosi nei confronti della loro squadra del cuore.





Tifosi azzurri rabbiosi dopo la sconfitta contro il Frosinone – SpazioNapoli.it

La tifoseria azzurra, amareggiata per il pesante 4-0 subito dal Frosinone, ha reso la propria frustrazione ancor più evidente attraverso cori di disapprovazione e richiami alla squadra. “Meritiamo di più” e “Ragazzi fuori le palle” sono stati alcuni degli slogan intonati dai supporter partenopei, manifestando in maniera chiara l’ira e l’insoddisfazione verso la recente prestazione della squadra.

Questa reazione emotiva dei tifosi azzurri è un segnale evidente della passione e dell’attaccamento verso la maglia azzurra, ma al contempo rappresenta una chiara richiesta di un’immediata inversione di rotta da parte della squadra di Walter Mazzarri.

Il Napoli proverà a riconquistare la fiducia e il sostegno della propria tifoseria in occasione dell’ostica trasferta di Roma, in programma sabato. Gli azzurri faranno visita ai giallorossi di Mourinho con un obiettivo preciso: vincere. I partenopei di Mazzarri hanno bisogno di una vittoria per mantenersi aggrappato al treno Champions.