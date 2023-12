Elmas verso la cessione a gennaio: offerta ufficiale

Il futuro di Elmas appare sempre più lontano da Napoli, dopo le indiscrezioni della scorsa estate il macedone sarebbe pronto a dire addio.

La scorsa estate Elif Elmas è stato vicino a salutare Napoli, sul macedone c’era stato l’interessamento del Lipsia, che aveva offerto una cifra importante ad Aurelio De Laurentiis per accaparrarsi il “dodicesimo uomo” di Spalletti.

Un’offerta importante, di circa 20 milioni, ricapitata al mittente dal leader della FilmAuro, che a quanto pare, ora avrebbe cambiato idea.

Addio Elmas, offerta ufficiale dalla Germania

Fabrizio Romano, esperto di mercato italiano, ha reso nota nelle ultime ore una indiscrezione di calciomercato riguardante proprio il Napoli ed Elmas.

Nello specifico, il giornalista ha scritto in merito ad un’offerta del Lipsia, che si sarebbe fatto nuovamente sotto per Elmas con una proposta di ben 25 milioni. Romano, ha inoltre aggiunto un dettaglio non meno importante, quello dell’apertura del giocatore.

Nello specifico, il jolly del centrocampo napoletano, vincitore della Coppa Italia nel 2020 e dello scudetto della scorsa stagione, sarebbe intenzionato a provare una nuova esperienza nel 2024. Come specificato da Romano, l’operazione, nel caso in cui si concludesse, sarebbe solamente a titolo definitivo essendo quest’ultimo in scadenza nel 2025.

Di seguito il tweet di Romano:

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: RB Leipzig open talks to sign Eljif Elmas — understand €25m bid has been submitted. Negotiations to take place with Napoli as Elmas is open to change and try new experience in 2024. It’d be permanent transfer — deal on and advancing. pic.twitter.com/rbtoKXCxfC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2023

Il Napoli in estate è riuscito a resistere alle offensive in arrivo dal Lipsia e da altri club per il “diamante” macedone che, però, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio per giocare da titolare e ha chiesto maggior minutaggio ai suoi allenatori e alla società. Non potendo ricevere garanzie è facile immaginare che lo stesso calciatore sia disposto ad accettare nuove proposte in arrivo dall’Europa.

E il Lipsia potrebbe essere la destinazione perfetta per un calciatore delle sue qualità che potrà forse esprimere al meglio le doti che spesso ha dimostrato anche in azzurro. Con la sua cessione a gennaio, però, per il Napoli si aprirebbe poi la questione legata al sostituto. Sarà fondamentale riuscire a trovare un calciatore con caratteristiche simili che possa anche dare un ricambio ad Anguissa nel periodo di assenza per la Coppa d’Africa. Il Napoli, dunque, dovrà muoversi rapidamente per completare il reparto nevralgico del campo.