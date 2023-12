Elmas al Lipsia, indizio chiarissimo dalla Germania: la rivelazione

Elmas è diventato oggetto del desiderio di un club di Bundesliga. L’azzurro potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato.

Il futuro in maglia azzurra di Eljif Elmas sembra essere stato avvolto da un’ombra di incertezza dopo la recente irruzione di un top club della Bundesliga sul centrocampista macedone. Il calciatore ex Fenerbahçe, tra i protagonisti della storica vittoria del terzo Scudetto dei partenopei, sarebbe finito nel mirino del Lipsia. Secondo quanto raccolto dal noto giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, la società tedesca sembrerebbe intenzionata ad assicurarsi le prestazioni del macedone in occasione della prossima sessione di mercato.

Il Lipsia ha fatto sapere di essere disposta a mettere sul tavolo ben 25 milioni di euro per Eljif Elmas. La società tedesca sarebbe pronta a mettere le mani sul centrocampista azzurro nel mese di gennaio con una formula ben precisa: il Lipsia vuole il macedone a titolo definitivo. Lo stesso calciatore dei partenopei si sarebbe mostrato aperto all’idea di intraprendere una nuova avventura. Quindi, dopo 143 presenze con la maglia azzurra, Eljif Elmas a gennaio potrebbe dire addio al Napoli, mettendo fine al suo capitolo alle pendici del Vesuvio. Dalla Germania è arrivato un indizio chiaro, che avvicinano Elmas sempre più ad un possibile trasferimento al Lipsia.

Indizio dalla Germania: Elmas sempre più vicino al Lipsia

Il Lipsia presto potrebbe affondare il colpo per Eljif Elmas. La società tedesca sarebbe fortemente interessata al giocatore macedone e l’ultimo indizio porta proprio a pensare che presto potrebbero arrivare risvolti significativi.

Negli ultimi giorni, il Lipsia ha definito e ufficializzato la cessione di Emil Forsberg ai New York Red Bull, aprendo così la strada per Elmas. Il club tedesco sembra aver individuato nel centrocampista azzurro il degno sostituto del centrocampista svedese, promesso sposo della MLS.

La cessione di Forsberg, la cui partenza verso la Major League Soccer è fissata per gennaio con un contratto fino al 2027, sembra aver fatto spazio al possibile ingresso di Elmas nelle prossime idee di mercato del Lipsia. Questa mossa non solo conferma l’interesse del club tedesco verso il talentuoso giocatore macedone, ma suggerisce anche che Elmas sia aperto e attratto dall’idea di giocare in un campionato così prestigioso come la Bundesliga.

Nonostante il forte legame con il Napoli, Elmas sembra essere orientato a lasciare la maglia azzurra per abbracciare una nuova avventura. Il centrocampista classe 1999, con la sua abilità tecnica e la versatilità tattica, potrebbe rappresentare un valido rinforzo per il Lipsia, soddisfacendo le esigenze di rinforzo emerse dopo la cessione di Forsberg.

L’indizio proveniente dalla Germania sembra rendere sempre più concreta l’ipotesi di vedere Eljif Elmas indossare la maglia del Lipsia a partire dalla finestra di mercato di gennaio.