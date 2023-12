Supercoppa Italiana, arriva la conferma di Casini: annunciate le date

C’era tanta attesa per scoprire le date in cui si sarebbe disputata la Supercoppa Italiana, e nella giornata odierna finalmente sono state ufficializzate a margine dell’Assemblea di Lega.

Continua ad essere una giornata ricca di notizie importanti per il Napoli. Dopo aver scoperto la squadra da affrontare negli ottavi di Champions League (Barcellona, ndr.), sono state ufficializzate le date della Supercoppa Italiana.

Dopo tanta attesa, e soprattutto polemiche, nella giornata odierna sono finalmente state rese note le date della competizione.

Le date delle semifinali e finale della Supercoppa Italiana

Il nuovo format della Supercoppa Italiana ha creato non poche polemiche nel corso degli ultimi mesi, soprattutto anche per il luogo in cui si disputerà. Nonostante tutto ciò, ormai il tempo delle polemiche è finito, ed è tempo di proiettarsi verso questo impegno. Nella giornata odierna, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha ufficializzato le date di svolgimento della Supercoppa Italiana.

Queste le dichiarazioni di Casini sulla Supercoppa Italiana: “Sarà giocata nelle date comunicate, in Arabia Saudita a Riyad, il 18 e il 19 gennaio le semifinali, il 22 la finale, ma lo stadio sarà lo stesso per tutte e tre le partite, quello dell’Al Nassr dove si giocherà anche la Supercoppa spagnola”. Ricordiamo come a questo impegno parteciperanno Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio. Le due semifinali saranno Napoli-Fiorentina e Lazio-Inter, e sulle date delle due partite si saprà di più nei prossimi giorni presumibilmente. Dunque, dopo tanta attesa, finalmente sono state ufficializzate le date del nuovo format della Supercoppa Italiana.

Nel corso degli ultimi mesi, ci sono stati diversi scontri a causa della Supercoppa Italiana. A fare la voce grosso in più occasioni, è stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha attaccato a più riprese la Lega, soprattutto per il luogo in cui si dovrà svolgere la competizione. A far sbottare De Laurentiis è stato soprattutto il conflitto esploso oltre un mese fa tra Israele e Palestina. Difatti le due nazioni si trovano abbastanza vicine al luogo in cui sarà svolta la manifestazione sportiva. A causa di ciò, il presidente del Napoli ha a più riprese minacciato di ritirare la squadra dalla competizione, creando dunque uno scontro con la Lega. Col passare delle settimane, la situazione si è rasserenata, e dunque De Laurentiis ha deciso di far partecipare il Napoli alla Supercoppa Italiana, che a questo punto si augura che il club riesca a conquistare.