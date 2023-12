Balotelli si propone al Napoli: affare low cost per gennaio?

Potrebbe essere un ritorno in Serie A per Mario Balotelli che sognerebbe di giocare con i campioni d’Italia

Pochissimi giorni e sarà nuovamente calciomercato. La finestra del mercato invernale è pronta ad infiammare i tifosi che sognano più investimenti dopo un’estate scarna di acquisti. Durante il periodo estivo infatti la dirigenza azzurra ha deluso le aspettative dei sostenitori azzurri che si aspettavano certamente colpi di mercato più entusiasmanti rispetto ai calciatori che poi in effetti sono arrivati a Castel Volturno. Dopo l’addio del coreano Kim Min-Jae, ci si aspettava che un altro difensore, sicuramente più preparato ed esperto nel calcio europeo, prendesse le sue redini.

A sostituire il difensore sudcoreano, Mvp della passata stagione in Serie A, è stato invece Natan che passo dopo passo sta cercando di conquistare i tifosi partenopei. Un’altra beffa per la dirigenza partenopea, durante il mercato estivo, è stata certamente la trattativa saltata per il talento spagnolo Gabri Veiga. Quando proprio tutto sembrava fatto, con Veiga pronto a svolgere le visite mediche a Villa Stuart, l’Al Ahli si è inserito nell’affare strappandolo difatti ad Aurelio De Laurentiis e al suo Napoli. Il mercato di gennaio sarà sicuramente un’occasione per fare meglio e rinforzare la squadra.

Balotelli sogna Napoli

Con ancora tre competizioni e la Supercoppa italiana da giocare, tutti gli obiettivi del Napoli rimarranno ancora possibili da realizzare anche nel nuovo anno. Servirà certamente un’attenta ricerca di giocatori sul mercato che vadano a rinforzare una rosa che quest’anno sta mettendo a nudo diverse difficoltà. Durante la passata stagione tutti i meccanismi erano funzionati alla perfezione rendendo la squadra partenopea protagonista in Italia e in Europa per lunghi tratti. Con il mercato di gennaio pronto ad aprire i battenti si è fatta strada l’ipotesi di un incredibile ritorno in Serie A: quello di Mario Balotelli.

A proporsi al Napoli è stato lo stesso attaccante bresciano che oggi gioca per l’Adana Demirspor, squadra del massimo campionato turco. Durante un diretta Twitch su Tvplay, Mario Balotelli ha mandato un messaggio ad Aurelio De Laurentiis. L’attaccante italiano, attraverso il suo show Vox to Box, ha espresso il desiderio di giocare per il Napoli. “De laurentiis può prendere me a gennaio. Come vice Osimhen qualche gol glielo faccio ancora”. D’altronde Balotelli è sempre stato un giocatore gradito da ADL e un suo arrivo a Castel Volturno, durante il mercato di gennaio, non sarebbe da considerarsi “fantacalcio”. Balotelli poi gradirebbe tanto la destinazione non solo per la squadra, ma anche perché potrebbe riavvicinarsi a sua figlia, avuta nella relazione con Raffaella Fico.