Napoli nella Top10 delle città europee per la stazione più funzionante

La città di Napoli ha scalato posizioni su posizioni negli ultimi anni per i servizi che offre a cittadini e turisti: la speciale classifica.

Il capoluogo campano negli ultimi anni è stato letteralmente preso d’assalto dai turisti che da ogni angolo del mondo hanno deciso di visitare la città in qualsiasi giorno dell’anno e per qualsiasi evenienza e si sono trovati di fronte una città sempre più nuova e migliore, sempre più al passo con i tempi e capace di stupire rispetto a quelle che sono le idee stereotipate di molti. Ma anche una città che sa bene di dover ancora migliorare e creare opportunità di vita quotidiana serena e tranquilla a tutti i propri abitanti.

Napoli è cresciuta a dismisura in questo ultimo periodo e sta provando a mostrarsi sempre migliore, così da poter avere dalla sua una chance di crescita ancora più importante.

Napoli ha una delle migliori stazioni d’Europa

La città di Napoli ha vissuto un grandissimo sviluppo nell’ultimo periodo e ha saputo dimostrarsi all’altezza delle altre grandi metropoli in giro per il mondo. È vero, come è vero, che ci sono ancora moltissime cose da migliorare e su cui lavorare e tutta l’amministrazione cittadina, così come tutto il popolo, sa come provare a fare un altro step.

Intanto Napoli ha raggiunto un altro traguardo importantissimo che sembrava impossibile fino a pochi anni fa. La stazione centrale è l’unica in Italia nella top 10 d’Europa. Il capoluogo campano entra nell’European Railway Station Index, il rapporto che stila la classifica delle migliori 50 stazioni ferroviarie europee.

La classifica delle grandi stazioni europee è stilata sulla base di un indice calcolato su vari parametri, tra cui servizi offerti, collegamenti wi-fi e accessibilità.

Anche per quest’anno (siamo alla quarta edizione) sul podio più alto si è piazzata la stazione di Zurigo, seguita da Vienna, Berlino e Berna. Napoli è al settimo posto con 86 punti, facendo meglio di Amsterdam, Parigi-Gare de Lyon, Oslo e Madrid.

La classifica che vede Napoli e la sua stazione al settimo posto di questa speciale classifica dimostra come il lavoro congiunto di un’intera città possa portare a traguardi importantissimi che nessuno immaginava.