Pesante contestazione a De Laurentiis: “Non è il tuo film, vattene” – VIDEO

Brutta contestazione per la famiglia De Laurentiis. Dopo il ko del Bari, i tifosi biancorossi si sono scagliati contro la proprietà.

Continua il momento a dir poco negativo del Bari nel campionato di Serie B. Dopo la vittoria casalinga contro il Sudtirol, che sembrava aver messo alle spalle i due ko di fila con Venezia e Lecco, la squadra biancorossa in questo weekend è tornata a fare i conti con l’amaro della sconfitta. La società della famiglia De Laurentiis è andata al tappeto in occasione della trasferta in Liguria per il match contro lo Spezia, uscito vittorioso con il punteggio di 1-0.

Il ko incassato allo stadio Alberto Picco, ha ulteriormente inguaiato la classifica del Bari, attualmente 11esima a quota 21 punti. La squadra allenata da mister Pasquale Marino sta vivendo un periodo turbolento, con i tifosi biancorossi ormai spazientiti dopo una prima parte di stagione a dir poco negativa. Visto il momento alquanto difficile sia sul piano dei risultati che del gioco, i supporter della società pugliese continuano a scagliarsi con veemenza contro la famiglia De Laurentiis.

Tifosi furiosi dopo il ko contro lo Spezia

I tifosi del Bari hanno perso la pazienza dopo aver assistito all’ennesimo scivolone della squadra allenata da Pasquale Marino. Al termine della sfida, valevole per la 17esima giornata di Serie B, la rabbia del tifo organizzato della società pugliese si è abbattuta nei confronti della famiglia De Laurentiis.

Sono diversi i cori di protesta inneggiati dai supporter biancorossi. I tifosi del Bari continuano a mostrarsi stufi e furiosi per il momento che il club sta attualmente vivendo nel campionato di Serie B. All’atto di dissenso andato in scena tra gli spalti del Picco, si sono aggiunti i diversi commenti sui social media.

QUI NON È NAPOLI

QUESTO NON È IL TUO FILM

BARI NON È PER TE

DE LAURENTIIS VATTENE pic.twitter.com/ykMUBpKYdA — ADL VIA DA BARI (@mattia_dimatteo) December 16, 2023

Con la sconfitta subita ieri, la formazione biancorossa vede la zona playoff ancora lontana, ma non irraggiungibile. Sono solo cinque i punti che distano dal piazzamento per gli spareggi promozione. Particolarmente lontana, invece, è la zona che permette di accedere in modo diretto alla Serie A. Il Bari è a -12 dal secondo posto e a -14 dalla vetta, attualmente presieduta dal Parma.

La momentanea situazione in classifica del Bari, suscita profondo sconforto, ma anche rabbia, nei cuori degli amanti del club biancorosso. I tifosi continuano ad esternare il proprio dissenso sopratutto sui social media, dove la famiglia De Laurentiis è da tempo nel mirino. Gli appassionati biancorossi si stanno scagliando senza remore nei confronti dell’attuale proprietà, inneggiando a gran voce un cambio di rotta per non assistere ad una stagione travagliata.