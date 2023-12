Gesto di De Laurentiis verso i tifosi: la rivelazione fa il giro dei social, avete saputo?

De Laurentiis, verso di distensione verso i tifosi presenti questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona: la voce fa il giro dei social

Napoli-Cagliari è cominciata con una decisione inaspettata, a causa del clima poco favorevole, in particolare al forte vento presente in città, si è optato per un rinvio di mezz’ora dell’inizio del match. Al posto che alle ore 18:00 la gara è cominciata alle 18:30, per dei controlli da parte dei Vigili del Fuco sulla copertura dello Stadio Diego Armando Maradona. Questo ha inevitabilmente creato innumerevoli scompensi logistici, con i tornelli dello stadio aperti solo pochi minuti prima dell’inizio della partita. Le file chilometriche hanno riempito gli spiazzali antistanti le entrate dell’impianto.

Il gesto di De Laurentiis verso la tifoseria

Stando a quanto riportato dal noto giornalista, vicino alle vicende della SSC Napoli, Carlo Alvino, la decisione di rinviare la gara sarebbe partita dall’alto. In particolare, a voler spostare l’inizio del match pare esser stato proprio il presidente De Laurentiis.

“È stato Aurelio De Laurentiis a chiedere il rinvio di mezz’ora dell’inizio di Napoli-Cagliari per agevolare l’ingresso dei tifosi allo stadio Maradona, dopo i controlli dei vigili del fuoco alla copertura che avevano ritardato l’apertura dei cancelli”, spiega Alvino sul suo profilo X (Twitter).

La decisione, a quanto pare, è servita. Infatti, aggiunge Alvino: “Il rinvio ha consentito a tutti i tifosi in possesso di abbonamento e biglietti di assistere in tempo all’incontro”, che motiva così l’inaspettato rinvio.