De Laurentiis lancia l’annuncio a sorpresa: “Succederà il 30 dicembre”

Aurelio De Laurentiis è stato premiato questa sera a Venezia: due leoni d’oro per il patron dei campioni d’Italia

La gestione di Aurelio De Laurentiis a Napoli è stata senza alcun dubbio più che positiva. Il patron dei partenopei, che ha raccolto la compagine quando era ormai fallita, ha compiuto passi da gigante, culminati con lo scudetto della scorsa stagione.

Ridurre il tutto al tricolore, vera e propria ciliegina dell’era De Laurentiis, sarebbe però ingeneroso. Il leader della FilmAuro attraverso un lavoro certosino è stato in grado di rendere il proprio team sempre competitivo, garantendo una crescita tecnica e di brand.

Una presenza costante in Europa, divisa tra Champions League ed Europa League, 3 coppe Italia ed una Supercoppa, questo lo score antecedente al terzo scudetto della storia azzurra, arrivato appunto nel 2023, a seguito di un campionato dominato dalla banda Spalletti, il campionato dei record.

De Laurentiis a Venezia: il grande annuncio del patron

“A new era”, questo il messaggio scelto dal presidente per dare il via alla nuova stagione, quella che ha visto per la prima volta la propria squadra partire con tutti i favori dei pronostici ed un tricolore cucito sul petto.

Nonostante tutto, le difficoltà insite in un gruppo non abituato a vincere trofei di tale importanza, ha ad oggi condotto Osimhen e compagni ad una stagione insufficiente, in cui l’unica e reale nota positiva è stata rappresentata dalla Champions, con la qualificazione agli ottavi ottenuta proprio in questa settimana.

Ci sarà tempo per risalire, magari ripianificando il proprio futuro, cercando di limitare i danni. L’obiettivo deve essere quello di rientrare tra le prime quattro, provando magari a portare a casa la Coppa Italia o la Supercoppa, che si disputerà ad inizio 2024.

Per stasera, però, De Laurentiis si è dedicato al suo primo amore, quello che ha dato il via alla propria attività imprenditoriale, il cinema. De Laurentiis, premiato a Venezia con due Leoni d’oro, uno per la propria attività sul grande schermo, l’altro proprio per la sua certosina gestione del Napoli, ha annunciato una sorpresa a tutti i presenti attraverso il proprio profilo Twitter.

A 40 anni dall’uscita del celebre cinepanettone “Vacanze di Natale”, la pellicola, ritornerà infatti al cinema per un unico giorno, in versione restaurata e remasterizzata per il cinema moderno. Uno scoop che ha reso felici tutti i presenti, soprattutto i nostalgici del cinepanettone, una tradizione a cui gli italiani per tanto tempo sono stati profondamente legati.