“Va lì al 100%”, altro che Juventus: bomba sulla prossima squadra di Conte

Novità per l’allenatore che presto potrebbe fare il suo ritorno in Seria A, c’entra anche il Napoli

È passato esattamente un mese da quando Walter Mazzarri è tornato a sedersi sulla panchina del Napoli come allenatore. Lo scorso 14 novembre, infatti, la società partenopea annunciava in contemporanea l’esonero di Rudi Garcia e l’entrata del tecnico livornese. Esonero, quello dell’allenatore francese, che per molti tifosi sarebbe dovuto arrivare ben prima della data sopracitata. Il Napoli sotto la gestione Garcia è stato infatti capace di gettare al vento quanto di incredibile fatto durante la passata stagione. Uno scudetto riportato in città, tornato al Sud Italia, dopo 33 anni di lunga attesa.

Con il francese il Napoli non è riuscito ad esprimere il miglior calcio e i punti persi in classifica sono stati tanti. Il gap con le altre squadre aumentava e i tifosi iniziavano a stancarsi di vedere una squadra che continuava a cestinare occasioni su occasioni senza mai riuscire a confermarsi sullo splendido livello della passata stagione. La partita persa con l’Empoli in casa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La dirigenza, fino a quel momento, in tutti i modi ha cercato di tutelare il francese nel tentativo di concedergli sempre più chances ma, alla fine dei conti, si è dovuta arrendere. È stato così che è poi giunto il momento del romantico ritorno di Walter Mazzarri che, dopo 10 anni, è stato accolto con tanto entusiasmo dalla sua tifoseria.

Mazzarri confermato anche per la prossima stagione?

Con il tecnico livornese però la musica non è cambiata più di tanto. Ottimo l’esordio con vittoria a Bergamo, da lì poi tre sconfitte in tre big match. Con il malumore persistente in città è però finalmente arrivata la vittoria che, molto probabilmente, potrebbe svoltare la stagione. Allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli si è imposto sul Braga centrando la qualificazione agli ottavi di Champions League e scacciando via alcune maledizioni. Prima del successo contro i portoghesi il Napoli infatti non vinceva in casa da fine settembre. Con il contratto da traghettatore di Mazzarri, che scade a fine giugno, si era pensato ad un arrivo di Antonio Conte dalla prossima stagione. Il giornalista si sbilancia sulla notizia, per lui non ci sono dubbi.

Il tecnico salentino era stato cercato con insistenza da Aurelio De Laurentiis, anche prima della scelta su Mazzarri. Conte aveva però chiuso tutte le porte alla possibilità di vederlo allenare a Castel Volturno. Oggi potrebbero esserci novità che riguardano proprio l’ex allenatore di Inter, Juventus e Tottenham. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, sembra scontato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Milan dalla prossima stagione. I rossoneri, già fuori dalla Champions e arrancanti in campionato, stanno faticando con Stefano Pioli.

Per Criscitiello quindi non ci sono dubbi, Antonio Conte sarà al 100% l’allenatore del Milan. Il giornalista, durante la sua trasmissione, ha spiegato che con un progetto ed uno stipendio adeguato, il tecnico salentino non potrebbe farsi troppe remore ad accettare l’incarico per la prossima stagione. Con il probabile futuro, quindi, di Conte al Milan, il Napoli potrebbe a quel punto confermare Mazzarri in caso di risultati positivi o cercare un profilo diverso.