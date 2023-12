Assalto Chelsea già a gennaio: De Laurentiis spera nel “no”

Il Napoli dopo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League guarda al futuro con estremo ottimismo: ma il mercato di gennaio spaventa De Laurentiis.

Gli azzurri sono al centro di un cambiamento totale in questo momento storico. Dopo la vittoria dello Scudetto tutti pensavano a miglioramenti immediati e di grande qualità che, però, non sono arrivati e la stagione attuale sta diventando molto complessa. Il passaggio agli ottavi di finale dà grandi speranze al club e alla tifoseria, desiderosa di tornare a vedere un Napoli spumeggiante come qualche mese fa.

A gennaio potrebbero esserci dei movimeti in entrata e in uscita ma tutti sperano che la squadra possa migliorare senza dover perdere alcuni dei calciatori migliori.

Calciomercato Napoli, ansia per gennaio: assalto del Chelsea

Il Napoli a gennaio ha bisogno soprattutto di qualche calciatore che possa spostare gli equilibri a favore della squadra di Walter Mazzarri. La società pare essere decisa a voler mettere a disposizione una rosa ancora più forte con qualche nuovo innesto che possa accrescere ancora di più il valore della squadra.

Mazzarri si aspetta qualche colpo e soprattutto di trattenere qualche big, ma non sarà facile. Dall’Inghilterra fanno sapere di un Chelsea intenzionato a sferrare l’assalto decisivo già per il mercato invernale e strappare il sì del Napoli.

Secondo quanto riferisce Caught Offside, il Chelsea vuole prendere subito Osimhen dal Napoli. Il nigeriano, fresco di vittoria al Pallone d’Oro africano, è da tempo nei pensieri dei Blues che stanno cercando ulteriori colpi d’oro per cercare di risollevare questa stagione sciagurata e tentare la risalita in classifica.

Il Napoli a gennaio non intende cedere Osimhen ma i Blues potrebbero arrivare con oltre 100 milioni sulla scrivania di De Laurentiis e con più di 10 milioni a stagione al calciatore. A quel punto spetterà al bomber decidere il suo futuro e De Laurentiis non potrà far altro che attendere il suo “no” e valutare il futuro insieme.

Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente del futuro di Osimhen con il Napoli e del rinnovo di contratto – ancora non firmato – che lo renderebbe il calciatore più pagato di sempre dell’era De Laurentiis. E nel nuovo contratto potrebbe esserci una clausola da 120 milioni di euro che il Chelsea, e chiunque fosse interessato, potrebbe versare nelle casse azzurre a partire dal 1° luglio 2024.

A gennaio i Blues tenteranno di convincerlo ma se non dovessero riuscirci potrebbero iniziare seriamente la trattativa con il suo entourage per anticiparsi in vista dell’estate che si preannuncia estremamente rovente.