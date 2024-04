De Laurentiis ha deciso, spunta una data: per la panchina

Mentre la ricerca del prossimo allenatore del Napoli continua, spunta la data del possibile annuncio ufficiale.

La stagione del Napoli è sicuramente fallimentare, ma a certi tratti è stata addirittura indegna. Gli azzurri, infatti, non hanno minimamente onorato il tricolore che con tanta fatica si sono cuciti sul petto e hanno dato vita a prestazioni indecenti che rimarranno nella storia negativa del Napoli.

Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione drastica in vista della prossima stagione. In casa Napoli ci sarà rivoluzione. De Laurentiis non farà prigionieri; chi vuole restare e onorare la maglia azzurra può farlo, ma chi vuole andare via non sarà trattenuto. I tifosi meritano di vedere giocatori motivati e che vogliono dare tutto per la città e per la squadra.

Il prossimo passo della rivoluzione, però, passa dalla scelta del prossimo allenatore. Sono diversi nomi accostati al Napoli, ma al momento non vi è certezza sul prossimo tecnico azzurro. Nel frattempo, però, spunta la possibile data dell’annuncio ufficiale.

Nuovo allenatore Napoli, c’è la data dell’annuncio

Come detto, in estate ci sarà rivoluzione in casa Napoli. L’ultima volta era accaduto due estati fa e poi gli azzurri hanno trionfato in campionato. Per portare a termine una rivoluzione così importante, però, c’è bisogno di tempo per programmare al meglio il futuro.

Proprio per questo motivo, i dubbi sul prossimo allenatore del Napoli dovranno essere sciolti il prima possibile per dare al futuro tecnico di poter intervenire sul mercato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela quale potrebbe essere la data dell’annuncio del prossimo allenatore azzurro. Secondo il quotidiano, De Laurentiis potrebbe ufficializzare l’allenatore il prossimo 26 maggio, appena si concluderà l’attuale stagione.

Futuro Napoli: è corsa a due per la panchina azzurra

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, inoltre, fa chiarezza su chi potrebbe essere il protagonista dell’annuncio fissato per il prossimo 26 maggio.

Al momento pare che per la panchina del Napoli sia corsa a due. In pole position, infatti, ci sarebbero ormai da tempo Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli, il cui addio al Milan appare sempre più certo.

I tifosi azzurri, però, vorrebbero vedere Antonio Conte sulla panchina degli azzurri. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico leccese potrebbe essere la mina vagante per il futuro del Napoli. Il suo arrivo, però, proietterebbe il Napoli in una dimensione completamente differente rispetto a Gasperini e Pioli.