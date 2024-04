Nuovo allenatore, i tifosi bocciano l’idea: Napoli sugli scudi

Non c’è ancora certezza su chi siederà sulla panchina del Napoli il prossimo anno: il nuovo scenario, però, cambia tutto.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. La stagione fallimentare che il Napoli sta vivendo ha messo ben in evidenza l’importanza di un tecnico all’altezza e come questo possa cambiare radicalmente le sorti della squadra.

Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’estate post scudetto, si è reso protagonista di una serie di errori che non si erano mai palesati nel corso della sua intera esperienza alla guida del Napoli. Inutile dire che il patron azzurro non può assolutamente permettersi di ripetere quanto fatto la scorsa estate.

Per questo motivo, De Laurentiis vuole valutare con attenzione ogni tipo di opportunità in vista della prossima stagione. Se tutto sembrava portare ad Antonio Conte, però, il nuovo scenario rischia di cambiare tutto in ottica futura.

I tifosi bocciano l’idea: c’è un nuovo scenario per la panchina

Il futuro del Napoli potrebbe intrecciarsi con quello del Milan. Entrambe le squadre, infatti, cambieranno allenatore la prossima estate e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che il Milan abbia dovuto rivedere i propri piani.

I rossoneri, infatti, avevano praticamente chiuso per Lopetegui, ma i tifosi si sono mobilitati in massa per impedire che l’accordo venisse formalizzato. Questa grande protesta lanciata dai tifosi rossoneri ha fatto cambiare completamente idea alla dirigenza rossonera che ora dovrà guardarsi nuovamente intorno.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, pare che il Milan abbia contattato ben 6 allenatori per sostituire Pioli e tra questi c’è anche Roberto De Zerbi, che nelle scorse settimane era stato accostato al Napoli. L’addio a Lopetegui, inoltre, riapre le porte dei tifosi ad Antonio Conte nonostante il tecnico non sembri rientrare nei parametri del Milan.

Un altro intreccio tra Milan e Napoli, invece, riguarda Stefano Pioli. L’addio ai rossoneri, infatti, è ormai cosa certa e le sue quotazioni sono in rialzo per la panchina azzurra. Nonostante De Laurentiis avesse incassato il benestare di Conte per sedere sulla panchina del Napoli, negli ultimi giorni, data l’evoluzione della situazione di Pioli al Milan, pare che il patron abbia rallentato per attendere sviluppi proprio riguardo al futuro del tecnico parmigiano. Oltre a Stefano Pioli, il Napoli segue con attenzione anche Gian Piero Gasperini. Conte, invece, al momento rappresenta la mina vagante.