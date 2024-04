Napoli-Bologna, novità sui biglietti: l’annuncio sorprende i tifosi

Il Napoli ha da poco comunicato le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti per Napoli-Bologna: tutte le info.

La stagione del Napoli si avvia verso la conclusione. Gli azzurri sono attesi dalle ultime quattro partite prima di staccare definitivamente la spina e ricaricarsi in vista di quella che sarà un’estate molto turbolenta.

L’annata degli azzurri è da dimenticare e per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha scelto di perseguire la strada della rivoluzione. Prima, però, c’è da chiudere con dignità una stagione sciagurata. La prestazione offerta contro la Roma, nonostante la vittoria non sia arrivata, lascia ben sperare per il rush finale di stagione.

Il prossimo impegno casalingo vede il Napoli impegnato contro il Bologna di Thiago Motta, la vera sorpresa di questa stagione. Il match contro i Felsinei è in programma per il prossimo 11 maggio e pochi minuti fa, attraverso un comunicato ufficiale, la SSC Napoli ha reso note le modalità di vendita e i prezzi dei tagliandi.

Napoli-Bologna, le info sui biglietti

Dopo l’annuncio ufficiale della Lega Serie A riguardo la data e l’orario del match contro il Bologna, questa mattina il Napoli ha annunciato l’inizio della vendita dei tagliandi. Anche questa volta la vendita si dividerà in due fasi fra prelazione fidelity e vendita libera.

Di seguito le caratteristiche delle due fasi:

FASE 1

La prima fase di vendita sarà dedicata ai tifosi possessori di Fidelity Card. La vendita inizierà questo pomeriggio alle ore 15:oo. Il Napoli, inoltre, spiega come il costo della Fidelity Card è di 20 euro.

Di seguito il costo dei tagliandi per i possessori di Fidelity Card:

Curve inferiori : 20€ (17 ridotto U30);

: 20€ (17 ridotto U30); Curve superiori : 30€ (25 ridotto U30);

: 30€ (25 ridotto U30); Distinti inferiori : 40€ (30 ridotto U30);

: 40€ (30 ridotto U30); Distinti superiori : 55€ (45 ridotto U30);

: 55€ (45 ridotto U30); Tribuna Nisida : 70€ (55 ridotto U30);

: 70€ (55 ridotto U30); Tribuna Posillipo: 85€ (70 ridotto U30).

FASE 2

La seconda fase di vendita, invece, sarà aperta a tutti e

Di seguito i prezzi dei tagliandi nella FASE 2:

Curve inferiori : 25€ (14 ridotto U30);

: 25€ (14 ridotto U30); Curve superiori : 35€ (25 ridotto U30);

: 35€ (25 ridotto U30); Distinti inferiori : 45€ (30 ridotto U30);

: 45€ (30 ridotto U30); Distinti superiori : 65€ (45 ridotto U30);

: 65€ (45 ridotto U30); Tribuna Nisida : 80€ (55 ridotto U30);

: 80€ (55 ridotto U30); Tribuna Posillipo: 100€ (70 ridotto U30).

Il Napoli, inoltre, comunica che non sarà possibile acquistare i biglietti per la Curva B inferiore, poichè soggetta a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Tutti i possessori di abbonamento nel settore indisponibile riceveranno un posto equipollente in Curva A. Entro le ore 17 dell’8 maggio i possessori di abbonamento in Curva B inferiore riceveranno una mail dove gli verrà comunicata la loro nuova collocazione in Curva A.