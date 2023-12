Stadio Maradona, annuncio dal Comune sulla vendita: De Laurentiis avvisato

Lo scontro tra Aurelio De Laurentiis ed il Comune di Napoli per lo stadio Maradona, si sarebbe almeno momentaneamente placato. In giornata il presidente del Napoli ha saldato i suoi debiti al Comune, ed il Consigliere Simeone ha detto la sua in merito.

Ormai è da diverso tempo al centro dei dibattiti lo stadio Diego Armando Maradona, tra cui De Laurentiis ed il Comune di Napoli continuano a lanciarsi frecciatine. In giornata però ci sarebbe stato un riavvicinamento tra le parti, dopo che il patron azzurro avrebbe saldato alcuni debiti.

Sul tema inerente il Maradona è tornato a parlare il Consigliere Comunale Nino Simeone.

Simeone torna a parlare dello stadio Diego Armando Maradona

Lo stadio Diego Armando Maradona continua ad essere il principale tema di discussione tra De Laurentiis ed il Comune di Napoli. Nelle sue ultime uscite, il patron azzurro ha accusato il Comune di non volerglielo vendere, vanificando così la possibilità di rendere l’impianto tra i migliori d’Italia e non solo. Il Comune ha risposto con diverse frecciatine alle accuse di De Laurentiis, dimostrando di restar fermo nella sua posizione di non voler vendere l’impianto.

In giornata il presidente De Laurentiis ha saldato dei conti che aveva con il Comune, proprio inerenti al Maradona, e ciò ha disteso un po’ il clima tra le parti. Sulla vicenda si è espresso nuovamente il Consigliere Comunale Nino Simeone, che ha toccato svariati temi durante la trasmissione Radio Nuovo Sport all’emittente Radio Punto Nuovo. Simeone ha innanzitutto parlato del debito saldato da De Laurentiis: “Ha finalmente saldato i debiti per la convenzione del Maradona. Il saldo delle competenze è di 900mila euro entro l’inizio della competizione calcistica. Dopo un ritardo accumulatosi da agosto, finalmente è stata ripristinata la regolarità. Ora entrambi agiremo nel bene della città e dello stadio, sempre tenendo conto la volontà e l’interesse dei tifosi”.

Il Consigliere Comunale ha poi affermato che il Comune non ha ricevuto offerte d’acquisto per l’impianto: “Il Napoli non ha mai presentato un’offerta per acquistare il Maradona. Ove mai dovesse arrivare, le valuteremo in consiglio. Qualche giornalista si è già sbilanciato dicendo che era già arrivata qualche risposta a Palazzo San Giacomo, ma non mi risulta. A noi della Commissioni Infrastrutture, e non siamo certo gli ultimi, non è mai arrivato alcun progetto al vaglio. Anzi, la città in questo momento ha tante altre cose in cantiere, dal Collana al Mario Argento”.

Dunque la posizione delle due parti al momento sembra di un’apertura al dialogo, ma la situazione è in costante evoluzione di settimana in settimana.