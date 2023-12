Verso Napoli-Braga, appello speciale degli azzurri ai tifosi: avete visto?

Nel totale momento di difficoltà, si avvicina un impegno alquanto duro e delicato per il Napoli. Arriva dunque l’appello degli azzurri ai tifosi.

Accantonata la sconfitta subita all’Allianz Stadium per mano della Juventus, in casa Napoli è cominciata la preparazione in vista del Braga. Degli agguerriti portoghesi sono infatti pronti a giungere al Maradona, dove il clima sarà più teso che mai. Serviranno quindi degli azzurri delle migliori occasioni, sia in campo che sugli spalti, per contrastare la furia dei rossi. Da qui, ecco quindi arrivare l’ultimo e significativo appello da parte della SSC Napoli.

Napoli-Braga, l’appello ai tifosi

L’ultima spiaggia per il Napoli di Walter Mazzarri è rappresentata senz’ombra di dubbio dall’incontro in programma martedì 12 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona. Alle ore 21 infatti, vi sarà il calcio d’inizio del match con il Braga, valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 23/24. Una sfida che, nonostante le iniziali premesse, ha assunto con il tempo un’importanza fuori dal comune, dato che i Campioni d’Italia rischiano concretamente di uscire dalla competizione europea. In caso i portoghesi dovessero trionfare in quel di Fuorigrotta con due o più gol di scarto infatti, sarebbero proprio loro a strappare il pass per entrare tra le migliori 16 d’Europa assieme al Real Madrid, mandando quindi il Napoli in Europa League.

Uno scenario che dunque spaventa e non poco gli uomini di Mazzarri nonché i tifosi. Questi ultimi però, non hanno alcuna intenzione di dimostrare tale paura sulle tribune dello stadio. A circa 48 ore dal calcio d’inizio del match infatti, sono ancora numerosi i tagliandi ancora disponibili per accedere al Maradona, che si appresta a mostrarsi spoglio nonostante la caratura europea nonché decisiva del match. Proprio alla luce di ciò, nonché del pesante clima respirato ultimamente all’ombra del Vesuvio, ecco arrivare l’appello da parte della SSC Napoli.

Sui propri profili social infatti, il club azzurro ha da poco pubblicato un post motivazionale in direzione di squadra e tifosi, invitando questi ultimi a sostenere i propri beniamini. “C’è un obiettivo da centrare. Nuovi avversari, stessa determinazione“, quanto scritto dal Napoli come didascalia di alcune foto alquanto significative. Tra esse spiccano infatti una diapositiva risalente a Napoli-Genk del 2019, Benfica-Napoli del 2016 ed infine dell’iconica Villarreal-Napoli del 2011. Esse rappresentano quindi le sfide clou con la quale gli azzurri sono riusciti a strappare un pass per gli ottavi di finale di Champions League negli anni passati. L’accostamento di tali immagini la dice quindi lunga sull’obiettivo partenopeo. Contro il Braga non sono ammessi passi falsi, ne da parte dei calciatori ne da parte del pubblico.