Verso Napoli-Braga, dati impietosi: è la prima volta da aprile 2022

Impietoso il dato sui biglietti per Napoli-Braga. La situazione degli azzurri in campionato potrebbe rispecchiarsi in un Maradona vuoto.

Neanche il tempo di smaltire la sconfitta patita contro la Juventus che per il Napoli è già tempo di scendere nuovamente in campo. Alle ore 21 di martedì 12 dicembre, infatti, gli azzurri saranno chiamati ad ospitare il Braga nell’ultimo match della fase a gironi di Champions League. Una sfida che diventa dunque chiave per gli uomini di Mazzarri, che rischiano addirittura di non centrare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Uno scenario del genere potrebbe quindi suggerire ad una spinta emblematica da parte del pubblico del Maradona, che invece si appresta ad affrontare l’incontro con parecchi spazi vuoti nelle proprie tribune.

Napoli-Braga, numerosi biglietti ancora disponibili

Basterà non perdere con due o più gol di scarto al Napoli contro il Braga per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. L’animo decisivo della sfida non ha però acceso nuovamente la passione dei tifosi partenopei, che si apprestano a consegnare alla notte di calcio europeo un Maradona alquanto spoglio. A circa 72 ore dal calcio d’inizio del match infatti, la seguente è la situazione inerente ai biglietti disponibili:

Curva A inferiore : disponibilità media per biglietti a partire da 25€;

: disponibilità media per biglietti a partire da 25€; Curva B inferiore : disponibilità media per biglietti a partire da 25€;

: disponibilità media per biglietti a partire da 25€; Distinti inferiori : disponibilità bassa per biglietti a partire da 50€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 50€; Distinti superiori : disponibilità bassa per biglietti a partire da 65€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 65€; Tribuna Nisida : disponibilità media per biglietti a partire da 75€;

: disponibilità media per biglietti a partire da 75€; Tribuna Posillipo: disponibilità media per biglietti a partire da 105€;

Solo le due curve superiori, come al solito, hanno sin da subito registrato un sold-out, ben lontano invece nelle altre porzioni dell’impianto. I dati riportati da Ticketone sono senz’altro i peggiori mai registrati dai tempi di Napoli-Sassuolo del’aprile del 2022. Si ricorda infine che, attualmente, i tagliandi disponibili sono accessibili ad ogni fascia di tifosi, anche quelli sprovvisti di abbonamento o di SSC Napoli Fan Stadium Card.