Rinnovo Osimhen, c’è la svolta definitiva: non si torna più indietro

Rinnovo Osimhen, dopo l’annuncio delle scorse settimane del presidente De Laurentiis si è arrivati ad un punto di svolta inaspettato

Sul campo non è di certo il miglior momento di Victor Osimhen con la maglia del Napoli. Ma nonostante stia faticando a trovare continuità di realizzazione come l’anno scorso, si sta facendo comunque valere con prestazioni di livello. Ad esempio, nell’ultima contro la Juventus ha dovuto fare i conti con l’arcigna marcatura di Gatti. Pur marcato a uomo Osimhen ha trovato anche la via del gol, ma il fuorigioco ha spento i suoi sogni di gloria. Da sottolineare anche l’assist per Kvaratskhelia, che ha poi clamorosamente sbagliato da solo dinanzi a Szczesny.

Qualche settima fa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha detto: “Con Osimhen siamo alla firma”. Un annuncio che ha fatto ben sperare i tifosi azzurri in vista del tanto atteso rinnovo contrattuale. Uno sforzo economico non da poco, ma dovuto, anche per respingere le numerosissime voci di mercato sul suo conto ed evitare una svalutazione eccessiva. Quest’estate in Arabia Saudita erano pronti a far follie per strapparlo al Napoli, ma De Laurentiis ha resistito. Tuttavia è probabile che anche la prossima estate i grandi club d’Europa (e non solo) busseranno alla porta degli azzurri per chiedere di Osimhen.

Rinnovo Osimhen, l’annuncio del quotidiano sul rinnovo

L’edizione odierna de Il Mattino apre con una notizia bomba. Infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano, l’obiettivo primario del presidente De Laurentiis per il mercato di gennaio è il rinnovo di Osimhen.

Questa per il patron azzurro sarebbe la mossa giusta per riportare entusiasmo in una piazza che, dopo la vittoria dello scudetto, ne ha perso un bel po’. De Laurentiis vuole annunciare il tutto entro gennaio, prima della partenza per la Coppa d’Africa, alla quale l’attaccante parteciperà dal 13 gennaio all’11 febbraio, a meno che la sua Nigeria non esca prima.

Il patron azzurro ha dato una scossa importante alla trattativa: pronta una nuova scadenza fino al 2027, con ingaggio da 10 milioni di euro più bonus. Un contratto da vero top player.

Dunque, dopo gli innumerevoli incontri con Calenda, agente del nigeriano, pare finalmente che si sia arrivati ad un accordo definitivo. In questi giorni è attesa l’ultima convocazione dell’agente, per limare gli ultimi dettagli e firmare il contratto. La storia d’amore tra Victor Osimhen e il Napoli, nonostante le ripetute battute d’arresto, è più viva che mai. E chissà che con il rinnovo firmato il bomber azzurro non ritorni sui ritmi della passata stagione.