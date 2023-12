L’Inter vuole soffiarlo al Napoli: battaglia da 20 milioni per la fascia

Il Napoli sta cercando nuovi rinforzi per la fascia sia per gennaio che per la prossima stagione: l’Inter e altre big fanno concorrenza.

Gli azzurri hanno cambiato poche cose la scorsa estate ma per la prossima stagione sembra chiaro che dovranno esserci dei miglioramenti necessari per tornare ai fasti dell’anno scorso. Molti calciatori possono partire perché interessano alle altre big e la loro cessione potrebbe essere fondamentale per avviare un nuovo ciclo.

Lo scouting del Napoli sta studiando quali sono i calciatori migliori in giro per il mondo per permettere alla squadra di diventare sempre più forte e tornare a lottare per lo Scudetto.

Calciomercato Napoli, colpo dalla Turchia: ci sono anche Inter e Borussia

Il Napoli ha già individuato alcuni calciatori da puntare per la prossima stagione. Si tornerà sicuramente anche su dei profili già studiati in passato e che con il trascorrere delle stagioni vanno verso la scadenza dei contratti e diventano più facili da prendere. Il problema principale del Napoli si pone soprattutto sulle fasce, dove sembra che il lavoro e l’efficacia sia calata sensibilmente rispetto al passato.

In particolare si dovrà pensare a un nuovo terzino sinistro titolare, visto che in questa stagione ci sono dei problemi con la continuità e con le prestazioni di Mario Rui e Mathias Olivera. E l’esterno uruguayano piace molto anche al PSG che a fine stagione potrebbe tentare l’assalto decisivo per portarlo in Francia.

Da tempo il Napoli è sulle tracce di Ferdi Kadioglu, jolly e tuttofare del Fenerbahçe che può diventare l’obiettivo principale del calciomercato estivo. Classe ’99, con il contratto in scadenza nel 2026, il turco sa giocare in ogni ruolo e il suo innesto sarebbe fondamentale per una squadra di alta classifica che ha tanti impegni durante la stagione e può avere delle defezioni da risolvere.

Secondo quanto riferisce Sport Bild, però, il Napoli non è l’unica squadra che segue Kadioglu. In Germania si sono accorti del suo talento e il Borussia Dortmund vuole anticipare la concorrenza e portarlo in Bundesliga già per gennaio, per evitare aste al termine della stagione.

In Italia, però, Kadiogliu è seguito anche dall’Inter che vorrebbe acquistarlo in caso di cessione di Dumfries per renderlo il nuovo titolare della fascia destra (dove spesso e volentieri ha giocato anche in Turchia).

Napoli, Borussia Dortmund e Inter, tutte interessate a Kadiogliu e il Fenerbahçe intanto gongola. Il club turco sa che è arrivato il momento di dire addio a un talento di elevato spessore e per cederlo chiede non meno di 20 milioni di euro.