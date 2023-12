“De Laurentiis vattene”, duro attacco dei tifosi sugli spalti

Attacco da non credere dei tifosi nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: piovono insulti dagli spalti

Il Napoli, che ha ritrovato Mazzarri in panchina dopo dieci anni dall’ultima volta, non sta certo ripercorrendo il percorso della scorsa trionfale annata. Le tre sconfitte di fila contro Inter, Real Madrid e Juventus hanno evidenziato lacune alquanto difficili da colmare. Inoltre, il sentimento popolare è quello che gli azzurri, quasi certamente, non riusciranno a replicare quanto di buono fatto la scorsa stagione, non riuscendo a difendere lo scudetto cucito sul petto. Non sono mancate le critiche alla dirigenza.

Sui social tante volte è stata imputata a De Laurentiis la scelta sbagliata di Garcia, che sin dai ritiri di Castel di Sangro e Dimaro non ha trovato il feeling con la squadra. Anche la preparazione fisica è stata messa fortemente in dubbio. Infatti, i tanti infortuni che stanno colpendo la rosa potrebbero provenire proprio da uno sbagliato approccio dello staff. Dunque toccherà a Mazzarri risollevare le sorti della stagione, quantomeno riuscendo ad agguantare la qualificazione alla prossima Champions League e a proseguire il cammino in Champions League. La situazione per De Laurentiis non è migliore a Bari, dove i tifosi sono infuriati.

Bari, critiche pesanti contro De Laurentiis: l’attacco dei tifosi

Nella gara odierna, che ha visto il Bari affrontare il Sudtirol in casa, nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie B, sono piovute accuse pesanti nei confronti della società, capeggiata da Luigi De Laurentiis, figlio del patron azzurro. Dagli spalti del San Nicola si è alzato un coro all’unisono: “De Laurentiis vattene da Bari”.

Accuse pesanti, dovuti agli ultimi risultati della squadra pugliese. Dopo la scorsa stagione, nella quale ha raggiunto la finale promozione, ora il Bari è fuori dalla zona Play Off e occupa la nona posizione in classifica.

Alla fine però il Bari ha vinto 2-1 il match contro il Sudtirol, grazie alle reti di Sibilli e Di Cesare. La vittoria è arrivata nel secondo tempo, il primo è terminato invece in pareggio.

In ogni caso è un bel problema da risolvere per i De Laurentiis, c’è da riallacciare i rapporti con la piazza. Una piazza molto esigente quella del Bari, vogliosa di tornare a calcare i palcoscenici più importanti della Serie A, dopo tanti anni di sofferenza nelle serie minori. Il patron avrà occasione per far ricredere i tifosi già durante il calciomercato invernale. In Puglia si aspettano investimenti importanti.