Tuttosport risponde a De Laurentiis: “Chiusa la breve storia vincente del Napoli”, poi la provocazione

Si susseguono i commenti dopo la vittoria della Juventus ai danni del Napoli, in particolare fa rumore una risposta a distanza a De Laurentiis.

Il pesante K.O. colto dal Napoli all’Allianz Stadium contro la Juventus per 1-0 con gol di Gatti, potrebbe lasciare qualche strascico di nervosismo nella squadra di Walter Mazzarri. Gli azzurri dovranno essere bravi a smaltire le tossine lasciate dalla sconfitta, comprese le provocazioni che in queste ore stanno arrivando da Torino.

Tuttosport risponde alle parole di De Laurentiis sugli imbrogli

In particolare tifosi sui social e stampa vicino al mondo Juventus, sta esaltando il successo (per nulla brillante, ndr) dei bianconeri di Max Allegri. In alcuni casi si sta utilizzando la vittoria per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. È il caso che coinvolge l’edizione odierna di Tuttosport, con un articolo a firma di Stefano Salandin, che sottolinea come la vittoria della Juventus non solo sia importante ai fini dei vertici della classifica, ma che suona come una risposta alle parole delle scorse ore del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno del Napoli, infatti, nel corso dell’assegnazione della cittadinanza napoletana a Luciano Spalletti, aveva sottolineato come vincere per vari anni consecutivi fosse pressoché impossibile, se non “commettendo imbrogli“. Chiaro come De Laurentiis si riferisse anche ai bilanci passivi di alcuni club di Serie A. Fatto sta che, nonostante i fatti siano sotto gli occhi di tutti, chi vive l’ambiente Juventus deve essersi legato al dito questa risposta, sentendosi chiamato in causa.

Ecco quanto scritto questa mattina da Tuttosport:

“Il Napoli, più che altro, ha palesato impotente nervosismo e Allegri non ha nemmeno avuto bisogno di scagliare via il cappotto per gestire i minuti finali. Che hanno sancito una vittoria che pesa quanto una macigno sulla storia di questa campionato. Che ha visto chiudersi la breve storia vincente del Napoli, e senza bisogno di imbroglio alcuno”.

Insomma, per Tuttosport il ciclo vincente del Napoli è da considerarsi già concluso. Eppure la stagione non è terminata e tutti i verdetti devono essere ancora emessi. Gli azzurri sono, infatti, ancora impegnati su tutti i fronti. Il campionato è ancora aperto, anche se la corsa scudetto ora sembra compromessa. Ma non vanno dimenticati gli impegni in Champions League, con il passaggio del turno che è a un passo, oltre agli impegni in Coppa Italia e pure la Supercoppa Italiana. Opportunità, queste ultime, per continuare a mettere in bacheca trofei (seppur di minore rilevanza, ndr) che possono però permettere al Napoli di continuare il proprio ciclo vincente.